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Лукашенко направил телеграмму Медведеву

14.09.2018 17:17 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: РИА Новости
Александр Лукашенко поздравил 14 сентября главу правительства России Дмитрия Медведева с днем рождения.

«Ваши несомненный организаторский талант, огромный опыт государственного управления и стратегическое мышление способствуют эффективному решению актуальных вопросов развития Российской Федерации и повышению ее авторитета в мировом сообществе. Убежден, что Вы будете и далее последовательно содействовать укреплению и расширению многоплановых белорусско-российских связей, активизации интеграционного взаимодействия между нашими странами», - цитирует текст поздравления президентская пресс-служба.

Александр Лукашенко также пожелал Дмитрию Медведеву осуществления всех намеченных планов и начинаний, доброго здоровья, счастья и благополучия.

 
 
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Александр Лукашенко поздравил 14 сентября главу правительства России Дмитрия Медведева с днем рождения.
 
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