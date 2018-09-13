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Лукашенко направил телеграмму Медведеву
Иллюстрация: РИА Новости
«Ваши несомненный организаторский талант, огромный опыт государственного управления и стратегическое мышление способствуют эффективному решению актуальных вопросов развития Российской Федерации и повышению ее авторитета в мировом сообществе. Убежден, что Вы будете и далее последовательно содействовать укреплению и расширению многоплановых белорусско-российских связей, активизации интеграционного взаимодействия между нашими странами», -
Александр Лукашенко также пожелал Дмитрию Медведеву осуществления всех намеченных планов и начинаний, доброго здоровья, счастья и благополучия.
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Александр Лукашенко поздравил 14 сентября главу правительства России Дмитрия Медведева с днем рождения.
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