Налоговые органы государств СНГ намерены начать с 2019 года автоматический обмен информацией о доходах и имуществе налогоплательщиков

Проект протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками Содружества независимых государств (СНГ) для осуществления налогового администрирования одобрен на заседании экономического совета СНГ, сообщается в пресс-релизе Федеральной налоговой службы России.

Протокол планируется подписать на заседании совета глав правительств СНГ в ноябре, после чего с 2019 года станет возможным обмен информацией между налоговыми органами стран СНГ.

Протокол об обмене информацией в электронном виде предусматривает, что налоговые органы договорившихся государств будут ежегодно в автоматическом режиме предоставлять и получать сведения по отдельным видам доходов юридических и физических лиц, а также о некоторых видах имущества и его собственниках (владельцах).

Обмен информацией по налоговым вопросам в электронном виде с компетентными органами государств - участников СНГ станет дополнительным инструментом для сокращения теневой экономики, противодействия противозаконному сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения.