Беларусь завершила переговоры с Аргентиной по вступлению республики в ВТО

Беларусь и Аргентина завершили двусторонние переговоры в рамках присоединения республики к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

"14 сентября в Женеве состоялось подписание протокола с Аргентиной о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров в рамках присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации", - говорится в сообщении МИД.

Как проинформировали в пресс-службе, от Беларуси документ подписан постоянным представителем при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрием Амбразевичем, от Аргентины - постоянным представителем при международных организациях в Женеве Карлосом Марио Форадори.

Аргентина стала 19-ой страной-членом ВТО, с которой Беларусь завершила переговоры по доступу на рынок.

Как сообщалось, Беларусь с весны 2016 года активизировала переговоры по вступлению в ВТО. Минск рассчитывает завершить переговоры по вступлению в Организацию в конце 2019 - начале 2020 года.

Вместе с тем, как заявил в начале сентября глава белорусского МИД Владимир Макей, Беларусь примет окончательное решение о вступлении в ВТО после проведения всех необходимых переговоров.

"Мы будем продолжать нашу работу по вступлению в ВТО, но окончательное решение будет приниматься на более позднем этапе, когда мы действительно будем видеть, что это для нас выгодно", - сказал министр.