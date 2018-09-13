В храмах Московского патриархата приостанавливают молитвенное поминовение патриарха Варфоломея - решение Синода

- В соответствии с решением Синода, принятым на экстренном заседании в пятницу, в храмах Московского патриархата прекращают молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за Божественной литургией.

"В критической ситуации, когда константинопольская сторона практически отказалась решать вопрос путём диалога, Московский патриархат вынужден приостановить молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея за богослужением и с глубоким сожалением приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата", - говорится в заявлении Синода, который состоялся в пятницу в Москве.

Кроме того, Русская церковь прерывает участие в епископских ассамблеях, равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на брифинге после заседания Синода в Москве.