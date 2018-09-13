Минская милиция разыскивает мужчину, который демонстрировал гениталии пассажирам автобуса

"Сотрудниками уголовного розыска Ленинского РУВД разыскивается мужчина за совершение хулиганских действий, выразившихся в демонстрации половых органов в общественных местах Минска", - сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.





Приметы эксгибициониста: на вид 25-28 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет: куртка матерчатая черного цвета, майка черная с надписью белого цвета, джинсы синие, сумка через плечо черного цвета, темная спортивная обувь.

Если вы узнали мужчину, изображенного на фото, пострадали от его действий, вас просят обратиться в Ленинское РУВД лично либо по телефонам: +375 29 669-49-32, +375 44 516-63-07, +375 29 614-52-32 или 102.