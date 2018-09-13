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В Минске в субботу пройдет танцевальный флешмоб
Минчан и гостей столицы приглашают отпразновать Международный Zouk Day. В субботу, 15 сентября, в 14.00 в Музыкальном переулке, возле кафе "Бессонница", стартует танцевальный флешмоб.
Участники готовились к нему все три летних месяца. "Этот же танец будут танцевать более 167 городов в 48 странах всего мира под одну и ту же музыку. Это будет большое событие, информацию о нем можно подчеркнуть на internationalzouk.com", - рассказали организаторы.
В данном флешмобе мы участвуем в 6-й раз, здесь можно посмотреть видео со всех лет:
Зук - стиль танцевальной ритмической музыки, сложившийся в первой половине 1980-х годов на французских островах Гваделупа, Мартиника, Гаити, Сент-Люсия и Анголы. В Европе он стал наиболее популярен во Франции, в Северной Америке - в Канаде, в провинции Квебек.
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Минчан и гостей столицы приглашают отпразновать Международный Zouk Day. В субботу, 15 сентября, в 14.00 в Музыкальном переулке, возле кафе "Бессонница", стартует...
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