В Минске в субботу пройдет танцевальный флешмоб

Минчан и гостей столицы приглашают отпразновать Международный Zouk Day. В субботу, 15 сентября, в 14.00 в Музыкальном переулке, возле кафе "Бессонница", стартует танцевальный флешмоб.





Участники готовились к нему все три летних месяца. "Этот же танец будут танцевать более 167 городов в 48 странах всего мира под одну и ту же музыку. Это будет большое событие, информацию о нем можно подчеркнуть на internationalzouk.com", - рассказали организаторы.

В данном флешмобе мы участвуем в 6-й раз, здесь можно посмотреть видео со всех лет: https://vk.com/videos-55736984

Зук - стиль танцевальной ритмической музыки, сложившийся в первой половине 1980-х годов на французских островах Гваделупа, Мартиника, Гаити, Сент-Люсия и Анголы. В Европе он стал наиболее популярен во Франции, в Северной Америке - в Канаде, в провинции Квебек.