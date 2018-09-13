Минчане жалуются, что по всему городу дурно пахнет – журналисты узнали, в чем дело

В столице европейской страны в 21 веке снова пахнет дерьмом. Минчане привыкли – это происходит каждый год по несколько раз. До сих пор не все знают, отчего такой запах. Одни предполагают, что дело в канализации, вторые винят во всем собачек, за которыми не убирают хозяева. Журналисты euroradio.fm узнали , в чем дело.

В Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды считают, что причина в удобрениях, которые разбрасывают по полям вокруг Минска. «Ближайшие колхозы вывозят удобрения на поля. С той же птицефабрики сейчас вывозят на поля, которые как раз вдоль кольцевой находятся», – сказала зампредседателя комитета Наталья Алейникова.

На Минской птицефабрике №1 подтверждают, что теперь они обильно удобряют поля. Заместитель генерального директора по растениеводству Валерий Ялуга объяснил, что сейчас активный период подготовки полей перед зимой: «Мы удобряли поля за кольцевой. Это район бывшей свалки, на севере [14 сентября ветер как раз северный и северо-западный. – Прим.]. Ежедневно мы удобряли гектаров двадцать. Но не знаю, чем там у вас в городе пахнет. Я здесь по территории езжу, хожу – запаха нет».

Таким образом, навозом удобряют поля птицефабрики на полях вдоль МКАД, а запах распространяется по всему Минску.