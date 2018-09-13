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Студентка БГМУ два месяца волонтерила в Гватемале и теперь должна вузу $460

14.09.2018 18:06 — Разное | KYKY  
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Медицинский университет требует со студентки, которая два месяца работала волонтера в Гватемале, заплатить 980 рублей (460 долларов по нынешнему курсу) за отработки пропущенных занятий, пишет euroradio.fm. Все из-за нового закона о платных отработках пропущенных занятий.

14 сентября Анне Плотницкой подтвердили в ректорате, что волонтерская работа в горячей точке – неуважительная причина для пропусков. За отработку одного академического часа нужно заплатить 5,7 рублей. Девушке за 144 пропущенных часа насчитали 820 рублей плюс 160 за дополнительную неделю.

«Мне сказали, что это мои собственные проблемы, и нужно выплачивать, так как причина пропуска неуважительная. Все ссылаются на новый закон по платной отработке при пропусках, его приняли относительно недавно. Кажется, я первая, кто будет платить. Но все шокированы такой большой суммой: почти $ 500 получается!» – говорит студентка. 980 рублей – большая сумма для девушки, поэтому вопрос продолжения обучения в БГМУ для нее остается открытым. А она сейчас на четвертом курсе.

Анна работала в качестве молодого медика-волонтера в клинике Health & Help, которая находится в деревне Чуинахтахуюб в Гватемале. Анна уехала туда 2 июля, когда учебный год еще шел, но, по ее словам, договорилась о своем отсутствии с деканатом. Об этом она написала в инстаграме: «По меркам беларуской системы образования я какая-то идиотка. Поперлась черт знает куда, в какую-то Гватемалу, работать в клинику, где не платят. «Ничего никому не сказала» (ну конечно же я сказала и просила перенос, но мой деканат очень хотел прикрыть свой зад). Теперь от меня хотят платных отработок за все, а это примерно 450 долларов. Родители волнуются, а мне очень грустно, что я со своими хорошими мотивами встречаю вот такой отклик в так называемой alma mater».

 
 
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Медицинский университет требует со студентки, которая два месяца работала волонтера в Гватемале, заплатить 980 рублей (460 долларов по нынешнему курсу) за отработки...
 
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