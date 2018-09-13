Под Слуцком пенсионерка скончалась от анафилактического шока после укуса ос

Как стало известно, несчастный случай произошел на одной из дач в Слуцком районе. Супруги занимались домашними делами.

Во время уборки двора мужчина стал разгребать кучу соломы. В это время из нее вылетел рой ос. Мужчина сумел отбиться от насекомых, хотя они успели покусать его, и прибежал в дом рассказать о случившемся супруге.

Через некоторое время осы напали уже на женщину. Они несколько раз укусили ее в область груди и живота. Спустя короткое время пенсионерке стало плохо, мужчина вызвал скорую помощь, однако спасти женщину не удалось.

По предварительной версии, пенсионерка скончалась от анафилактического шока. Точную причину смерти установят специалисты после проведения необходимых экспертиз.