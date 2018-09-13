В Вороново выбирают лучшего продавца области (Будет дополнено)





14 сентября в городском поселке проходит XXXII областной конкурс «Лучший по профессии» среди 38 продавцов продовольственных и непродовольственных товаров районных и городских филиалов Гродненского областного потребительского общества. В городском центре культуры и досуга уже завершилась первая часть конкурса, включающая в себя «Визитную карточку» каждого участника, лучшую рекламу товаров и тест на знание правил торговли и Закона «О защите прав потребителя». Во второй части конкурса участники покажут свои практические навыки непосредственно за прилавками торговых объектов районного центра.

















































































































































































