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Отопительный сезон не за горами! Как приготовиться к холодах

14.09.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Совсем немного времени осталось до начала нового отопительного сезона. Летом в газовых котлах необходимости не было, поэтому население подзабыло правила, притупилась бдительность. Между тем впереди зима - период наиболее интенсивного потребления газа. Небрежность в обращении с ним может обернуться бедой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58861.php

Отопительный сезон не за горами! Как приготовиться к холодах

Все мы привыкли к тому, что при наступлении холодов у нас в квартирах всегда тепло и уютно. Создание комфортных условий проживания в домах, подключенных к центральным тепловым сетям, — это работа коммунальных служб. Однако в случае, когда жилые помещения отапливаются от индивидуального источника тепла, т.е. котла, поддержание данного прибора в работоспособном состоянии является заботой собственника или нанимателя жилого или нежилого помещения.

Совсем скоро наступят холода, и своевременное проведение ряда профилактических мероприятий, будет являться гарантией стабильной и безопасной работы всех составляющих системы отопления.

Что необходимо сделать для подготовки газовых котлов к отопительному периоду?

Во-первых, необходимо провести техническое обслуживание котла не реже 1-го раза в год: чистку, регулировку горения, проверку исправности автоматики безопасности, отсутствие утечек газа.

Во-вторых, проверить техническое состояние и прочистить дымоход.

В-третьих, проверить заполнение водой системы отопления.

Согласно п.43 и п.44 «Правил пользования газом в быту»: дымовые и вентиляционные каналы в жилых и (или) нежилых помещениях для отвода продуктов сгорания от проточных газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены, подлежат первичной проверке состояния и прочистке при вводе газифицированного объекта в эксплуатацию и повторной (периодической) проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях и проводятся специализированными организациями с оформлением акта установленной формы.

В случае отсутствия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов ПУ «Брестгаз» в целях предупреждения аварийных ситуаций имеет право прекратит снабжение газом потребителей.

Также гражданам эксплуатирующим отопительное газовое оборудование необходимо выполнить следующие мероприятия:

- проверить, а при необходимости отремонтировать дымовые и вентиляционные каналы;

- заменить неисправное газовое оборудование или оборудование у которого истек срок эксплуатации, указанный в эксплуатационном паспорте;

- заключить договора на обслуживание импортных котлов с фирмами имеющими лицензию на выполнение данных работ.

Также обращаем Ваше внимание, что согласно пунктов «Правил пользования газом в быту» пользователи газа обязаны:

12.1. при выявлении неисправности газоиспользующего оборудования, газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности, дымовых и вентиляционных каналов немедленно сообщать в газоснабжающую организацию о необходимости отключения газоиспользующего оборудования;

12.2. немедленно сообщать в газоснабжающую организацию о любых неисправностях индивидуального прибора учета расхода газа (остановка счетного механизма, механические повреждения, нарушение целостности пломб и пломбирующего материала, возникновение сомнения в правильности его работы и другое).

Помните! Рациональное и безопасное использование голубого топлива не только сэкономит Ваши финансовые средства, но и принесет в Ваши дома тепло и уют.

В случае утечки газа не пытайтесь самостоятельно устранить ее – вызывайте аварийную службу по номеру 104!

Не допускайте к работе необслуженное газовое оборудование, не производите самостоятельный ремонт, вызовите специалистов газового хозяйства.

В целях предупреждения несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом рекомендуется гражданам оборудовать свои помещения сигнализаторами обнаружения угарного газа. Не пренебрегайте своей безопасностью!

ПУ «Брестгаз» сообщает, что за 2018г. в аварийно–диспетчерскую службу ПУ «Брестгаз» поступило 2031 аварийное извещение. С характером извещений: «Запах газа на улице», «Запах газа возле газовых приборов внутри дома, квартиры», «Запах газа в подъезде многоэтажных жилых домов». Все аварийные извещения незамедлительно были устранены работниками специализированного подразделения ПУ «Брестгаз».

Справочно!

За последнее время по ПУ «Брестгаз» было составлено 8 протоколов об административных правонарушениях. Все виновные лица были привлечены к административной ответственности, что повлекло к наложению административного взыскания в виде штрафов от 4 базовых величин.

По вопросам, связанным с перемонтажом, заменой, техническим обслуживанием газового оборудования, ремонтом газового оборудования, проведения первичного инструктажа абонентам обращаться в службу внутренних газопроводов и внутридомового газового оборудования по телефонам 44-65-09, 44-60-93, 44-60-92.

Регистрация и перерегистрация граждан, имеющих право на льготы за потреблённый газ, расчёт за использованный природный газ, заключение и перезаключение договоров, поверка газовых счётчиков производится в службе учёта газа и расчётов за газ. Телефон 44-64-88, 44-65-07.

Работы, связанные с переносом газопроводов при строительстве жилых домов, строительства зданий и сооружений в охранной зоне газопроводов, выдачу разрешений на право производства ремонтных работ, строительных и земляных работ проводит служба эксплуатации наружных газопроводов и сооружений на них. Телефоны 40-77-94, 40-78-03.

По вопросам, связанным с согласованием проектно-технической документации, выдачей технических условий на газоснабжение, согласование проектов смежных коммуникаций, обращаться в производственно-технический отдел. Телефон 44-65-87.

 
 
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Совсем немного времени осталось до начала нового отопительного сезона. Летом в газовых котлах необходимости не было, поэтому население подзабыло правила,...
 
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