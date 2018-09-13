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В Столинском районе браконьеры подстрелили двух лосей

14.09.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Столинском районе устанавливают личности браконьеров, застреливших двух лосей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58860.php

В Столинском районе браконьеры подстрелили двух лосей

Преступление было совершено ранним утром 12 сентября вблизи деревни Коробье. Примерно в 7.20 работники местного лесхоза услышали выстрелы в лесу. Об этом они сообщили сотрудникам инспекции охраны животного и растительного мира, которые незамедлительно выехали на место незаконной охоты. "Сначала нашли убитого лося. Потом, недалеко от места незаконной добычи, обнаружили еще самку лося с огнестрельным ранением. К сожалению, она не выжила. Сейчас у лосей гон. Они становятся беззащитными, бегут на любой звук, который напоминает голос соперника. У браконьеров тоже был манок на лося. По всей видимости, они подманили животных и произвели выстрелы", - рассказал Геннадий Сыса.

Природе нанесен ущерб в особо крупном размере. По факту незаконной охоты Следственный комитет возбудил уголовное дело. Назначен комплекс экспертиз. Кроме манка браконьеры оставили и другие улики: на месте преступления были обнаружены незарегистрированное ружье, фонарь, рюкзак. Сейчас устанавливается круг подозреваемых.

 
 
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В Столинском районе устанавливают личности браконьеров, застреливших двух лосей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник межрайонной инспекции охраны животного...
 
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