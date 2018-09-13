14 сентября в Беларуси стартовали продажи самого ожидаемого кроссовера — Geely Emgrand X7. Модель официально презентовал и.о. директора завод «Белджи» Геннадий Свидерский.





СЗАО «БЕЛДЖИ» — белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely. 17 ноября 2017 г. состоялось торжественное открытие CKD завода (мелкоузловая сборка комплектов автомобиля) полного цикла, а именно: сварка, окраска и сборка. Строительство нового завода стало возможным благодаря китайскому кредиту 158,7 млн долларов. Общий объем инвестиций в проект составил 250 млн долларов.

По случаю запуска продаж на заводе устроили торжественную презентацию. На мероприятие помимо гостей и журналистов приехали представители официальных белорусских дилеров и завода.

Старый новый Geely

Автомобиль сам по себе не совсем новый: в Китае эта модель продается с 2016 года под именем Vision X6 и с этого мая она доступна в обновленном виде. За предыдущую версию «паркетника» в Китае просили от 74 900 юаней (без малого 12 тысяч долларов).

Презентуемую сегодня модель авто собирали на «Белджи» еще в прошлом году — во время первой экскурсии на производство в цехах были замечены несколько экземпляров NL-4, который ранее уже продавались под именем Emgrand X7.

А вот впервые испытать «народный» кроссовер AUTO.TUT.BY удалось в апреле текущего года.

Тогда были представлены всего две комплектации — базовая 1,8 литра с «механикой» и люксовая двухлитровая с АКП. Даже базовая версия была неплохо оснащена: центральный замок, мультимедийная система, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные диски, полный электропакет, подогрев сидений и многое другое.

«Приезжайте завтра»

В официальную продажу до сегодняшнего дня Emgrand X7 не поступал, однако несколько авто были замечены на дорогах столицы еще несколько месяцев назад.

Сегодня в салоны официальных дилеров машины только завозят. Днем в минском центре продаж на улице Тимирязева сообщили, что приезжать посмотреть на Emgrand X7 лучше завтра.

— Сейчас у нас будет представлена только одна модель — в максимальной комплектации, она называется «люкс». Цена с коробкой-автомат — 35 900 рублей. В ней появились круиз-контроль, регулировки сидений, передние парктроники, шесть подушек безопасности — к двум фронтальным добавили четыре боковые. Цвет авто — черный или белый.

Ждать люксовую модель покупателю придется от двух недель до месяца. Как говорят в центре продаж, «очереди на машины большие, все, что поступает, забирают люди по договорам, у кого одобрены кредиты и лизинги».

Авто с комплектацией попроще в салонах появятся через месяц-полтора, однако заявки на них оставить нельзя — «нет точных данных, в какие числа они появятся». При этом минимальная цена на авто с базовой комплектацией — 31 000 рублей, на «комфорт» — 32 000 рублей.

— Базовых моделей в других наших салонах тоже нет, можете не искать — завод-то один. Лучше звоните нам или отслеживайте информацию на сайте, — посоветовал менеджер по продажам.