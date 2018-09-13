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Шнур, Киркоров, Ургант и другие — на чем зарабатывают звезды шоу-бизнеса
14.09.2018 17:33 — Разное | ProBusiness
Какие бизнесы есть у российских знаменитостей? Мы посмотрели, на чем еще зарабатывают миллионные состояния представители шоу-бизнеса и во что инвестируют свои гонорары.
В нашей подборке — удачные и не очень бизнес-проекты Сергея Шнурова, Филиппа Киркорова, Ивана Урганта, Димы Билана и других самых богатых звезд.
Сергей Шнуров — ресторанный бизнес
Еще в 2010 году лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал соучредителем бара в Санкт-Петербурге с поэтичным названием «Синий Пушкин»,
Через два года появилось еще одно заведение — ресторан «Кококо», которым управляла его жена (уже бывшая) Матильда. В одном интервью Сергей
В сентябре 2014 года музыкант запустил собственную линию одежды Shnurovs.
В конце весны Шнуровы объявили о разводе, и уже в августе пара официально развелась. Как написала Матильда в Instagram, раздел имущества «произошел по обоюдному согласию». Подробности раздела пара не уточняет.
В этом году состояние лидера группы «Ленинград» Сергея Шнура журнал Forbes оценил в $ 13,9 млн — это вторая строчка
Филипп Киркоров — гламурные бутики и караоке
Король российской поп-сцены Филипп Киркоров, как известно, любит наряжаться и эпатировать публику гламурными нарядами. Для тех, кто хочет повторить этот стиль, Киркоров еще в 2011 году начал
Насколько успешным оказался бизнес — судить трудно. Например, магазин-кафе Phill 4 You в Минске
А вот другой его бизнес-проект — караоке «Филармония», по словам самого Киркорова,
В рейтинге Forbes «Главных российских знаменитостей 2018» Филипп Киркоров занимает третью строчку с годовым доходом $ 8,9 млн.
Григорий Лепс — ресторан, оптика, ювелирный салон
Российский певец Григорий Лепс пробует себя во многих сферах бизнеса. В 2014 году артист
Как и у многих российских звезд, у Лепса есть собственный ресторан, а точнее
Состояние Григория Лепса журнал Forbes оценивает в $ 8,2 млн.
Иван Ургант — риэлторская компания
В прошлом году шоумен Иван Урган вложился в бизнес по-крупному — стал совладельцем агентства элитной недвижимости. Ургант
До этого у известного ведущего только ресторан в центре Москвы «The Сад», который он
Forbes оценивает состояние Ивана Урганта в $ 8,5 млн.
Дима Билан — мини-отель
В этом году стало
Как оказалось, трехзвездочная гостиница работает около года и «почти вышла на окупаемость». Обустраивал ее и готовил к эксплуатации сам певец, на что у него ушло три года. В подробности Билан не вдавался, но известно, что это демократичный отель на 29 полноценных номеров.
Дима Билан расположился на 7 строчке в рейтинге Forbes с доходом в $ 7,7 млн.
Валерия — доставка диетической еды
Певица Валерия давно придерживается здорового образа жизни и теперь хочет поделиться своими знаниями с поклонниками и не только. Звезда в этому году
Как рассказала звезда в интервью журналу Андрея Малахова «СтарХит», идея собственного бизнеса у нее появилась несколько месяцев назад. Она поделилась ею с певцом и предпринимателем Эмином Агаларовым, который, к слову, является совладельцем ресторанов многих российских звезд, и тот согласился ее поддержать.
Ранее певица уже пробовала силы в бизнесе — выпускала духи De Leri и коллекцию ювелирных украшений вместе с компанией «Смоленские бриллианты». Но оба проекта пришлось закрыть.
Валерия также есть в списке Forbes самых богатых российских звезд. Она занимает там 29 строчку ($ 3,1 млн).
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Какие бизнесы есть у российских знаменитостей? Мы посмотрели, на чем еще зарабатывают миллионные состояния представители шоу-бизнеса и во что инвестируют свои...
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