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Шнур, Киркоров, Ургант и другие — на чем зарабатывают звезды шоу-бизнеса

14.09.2018 17:33 — Разное | ProBusiness  
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Шнур, Киркоров, Ургант и другие — на чем зарабатывают звезды шоу-бизнеса
Фото с сайта gq.ru

Какие бизнесы есть у российских знаменитостей? Мы посмотрели, на чем еще зарабатывают миллионные состояния представители шоу-бизнеса и во что инвестируют свои гонорары.

В нашей подборке — удачные и не очень бизнес-проекты Сергея Шнурова, Филиппа Киркорова, Ивана Урганта, Димы Билана и других самых богатых звезд.

Сергей Шнуров — ресторанный бизнес

Еще в 2010 году лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал соучредителем бара в Санкт-Петербурге с поэтичным названием «Синий Пушкин», вложив на двоих с партнером около 4 млн рублей (почти $ 130 тыс.).

Через два года появилось еще одно заведение — ресторан «Кококо», которым управляла его жена (уже бывшая) Матильда. В одном интервью Сергей признавался, что семейным бюджетом занималась исключительно Матильда: «Она мне говорит, вот мы открываем ресторан, это будет стоить столько-то. Я говорю, о’кей». Ресторан до сих пор пользуется успехом у публики. Чистая прибыль заведения, например, в 2016 году составила 3,2 млн российских рублей ($ 50 тыс.).

Шнур, Киркоров, Ургант и другие — на чем зарабатывают звезды шоу-бизнеса
Фото с сайта informburo.dn.ua

В сентябре 2014 года музыкант запустил собственную линию одежды Shnurovs.

В конце весны Шнуровы объявили о разводе, и уже в августе пара официально развелась. Как написала Матильда в Instagram, раздел имущества «произошел по обоюдному согласию». Подробности раздела пара не уточняет.

В этом году состояние лидера группы «Ленинград» Сергея Шнура журнал Forbes оценил в $ 13,9 млн — это вторая строчка рейтинга самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта.

Филипп Киркоров — гламурные бутики и караоке

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров, как известно, любит наряжаться и эпатировать публику гламурными нарядами. Для тех, кто хочет повторить этот стиль, Киркоров еще в 2011 году начал открывать бутики Phill 4 You. Идея была в том, чтобы дать поклонникам возможность купить вещи, отобранные звездой самолично, а также концертные костюмы самого Киркорова и его коллег по цеху — Кристины Орбакайте, Николая Баскова, Валерия Леонтьева, Ани Лорак.

Шнур, Киркоров, Ургант и другие — на чем зарабатывают звезды шоу-бизнеса
Фото с сайта intermoda.ru

Насколько успешным оказался бизнес — судить трудно. Например, магазин-кафе Phill 4 You в Минске закрылся еще в 2016 году, проработав всего около года.

А вот другой его бизнес-проект — караоке «Филармония», по словам самого Киркорова, получился весьма прибыльным. В этом году певец также занялся дизайном обоев — ему поступило предложение от одной итальянской фабрики выпустить коллекцию совместно с дизайнером Эджидио Фредди.

В рейтинге Forbes «Главных российских знаменитостей 2018» Филипп Киркоров занимает третью строчку с годовым доходом $ 8,9 млн.

Григорий Лепс — ресторан, оптика, ювелирный салон

Российский певец Григорий Лепс пробует себя во многих сферах бизнеса. В 2014 году артист открыл салон и шоу-рум «Лепс Оптика», где продаются разнообразные виды очков и оправ, часть моделей для которых разрабатывает он сам. Через год — основал «Ювелирный дом Лепса» GLjuwelir и представил линейку украшений «Ангелы и демоны».

Шнур, Киркоров, Ургант и другие — на чем зарабатывают звезды шоу-бизнеса
Фото с сайта teleprogramma.pro

Как и у многих российских звезд, у Лепса есть собственный ресторан, а точнее рюмочная, с соответствующим названием «Рюмка водки», средний чек в которой — около 1500 российских рублей ($ 20). К слову, это не первый ресторанный проект певца. Чуть раньше он вошел в долю в московском караоке-баре «Leps Bar» (Москва) и в караоке-ресторане «Gleps» в Киеве (заведение уже закрыто).

Состояние Григория Лепса журнал Forbes оценивает в $ 8,2 млн.

Иван Ургант — риэлторская компания

В прошлом году шоумен Иван Урган вложился в бизнес по-крупному — стал совладельцем агентства элитной недвижимости. Ургант приобрел 33,33% акций и
и вошел в совет директоров риэлторской компании W1Evans, офисы которой находятся в России, Великобритании и США. По оценкам РБК, рыночная цена доли Ивана Урганта в W1Evans может составлять $ 165 тыс.

Шнур, Киркоров, Ургант и другие — на чем зарабатывают звезды шоу-бизнеса
Фото с сайта life.ru

До этого у известного ведущего только ресторан в центре Москвы «The Сад», который он открыл вместе с другим российским шоуменом Александром Цекало.

Forbes оценивает состояние Ивана Урганта в $ 8,5 млн.

Дима Билан — мини-отель

В этом году стало известно, что у победителя «Евровидения» Димы Билана есть свой мини-отель в Подмосковье, который он открыл с родственником.

Шнур, Киркоров, Ургант и другие — на чем зарабатывают звезды шоу-бизнеса
Фото с сайта loveradio.ru

Как оказалось, трехзвездочная гостиница работает около года и «почти вышла на окупаемость». Обустраивал ее и готовил к эксплуатации сам певец, на что у него ушло три года. В подробности Билан не вдавался, но известно, что это демократичный отель на 29 полноценных номеров.

Дима Билан расположился на 7 строчке в рейтинге Forbes с доходом в $ 7,7 млн.

Валерия — доставка диетической еды

Певица Валерия давно придерживается здорового образа жизни и теперь хочет поделиться своими знаниями с поклонниками и не только. Звезда в этому году запустила доставку диетической еды No Secret by Valeriya.

Шнур, Киркоров, Ургант и другие — на чем зарабатывают звезды шоу-бизнеса
Фото с сайта takprosto.cc

Как рассказала звезда в интервью журналу Андрея Малахова «СтарХит», идея собственного бизнеса у нее появилась несколько месяцев назад. Она поделилась ею с певцом и предпринимателем Эмином Агаларовым, который, к слову, является совладельцем ресторанов многих российских звезд, и тот согласился ее поддержать.

Ранее певица уже пробовала силы в бизнесе — выпускала духи De Leri и коллекцию ювелирных украшений вместе с компанией «Смоленские бриллианты». Но оба проекта пришлось закрыть.

Валерия также есть в списке Forbes самых богатых российских звезд. Она занимает там 29 строчку ($ 3,1 млн).

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Теги: Минск
 
 
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Какие бизнесы есть у российских знаменитостей? Мы посмотрели, на чем еще зарабатывают миллионные состояния представители шоу-бизнеса и во что инвестируют свои...
 
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