Как правильно ввозить через границу лекарства

interfax.by представители Витебской таможни. В течение двух недель выявлено 3 попытки ввоза через белорусско-латвийскую границу лекарственных средств, содержащих опасные психотропные вещества псевдоэфидрин, клофелин, клодеин, сообщилипредставители Витебской таможни.





"Все случаи объединяет то, что лекарства ввозились в небольших количествах и не были задекларированы при пересечении границы. Что автоматически расценивается как попытка незаконного ввоза опасных психотропных веществ на территорию республики", - рассказали таможенники.





Что нужно знать, чтобы не попасть в подобную ситуацию?





Физические лица имеют право ввозить препараты, содержащие в своем составе наркотические средства для лечения в количестве, не превышающем недельную потребность, или содержащие психотропные вещества в количестве не более 90 разовых доз. Такие лекарственные средства допускается перемещать только для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества лекарства. Чаще всего к таким препаратам относятся снотворные, успокоительные, диуретики, препараты от кашля, от сердца и т.д.





Если вы не уверены, что в составе лекарственных средств в вашем багаже нет запрещенных веществ, или перемещаете лекарства, содержащие в своем составе сильнодействующие, наркотические и психотропные вещества, по медицинским показаниям, вам следует заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Во втором случае также необходимо иметь при себе соответствующие медицинские документы (рецепт, справка от врача и выписка из истории болезни, или их заверенные надлежащим образом копии).





Более подробно с правилами по ввозу лекарственных средств можно ознакомиться на интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь.