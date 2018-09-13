ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как правильно ввозить через границу лекарства

14.09.2018 18:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Таможенники ознакомили белорусов с правилами по ввозу лекарственных средств.

В течение двух недель выявлено 3 попытки ввоза через белорусско-латвийскую границу лекарственных средств, содержащих опасные психотропные вещества псевдоэфидрин, клофелин, клодеин, сообщили interfax.byпредставители Витебской таможни.

"Все случаи объединяет то, что лекарства ввозились в небольших количествах и не были задекларированы при пересечении границы. Что автоматически расценивается как попытка незаконного ввоза опасных психотропных веществ на территорию республики", - рассказали таможенники.

Что нужно знать, чтобы не попасть в подобную ситуацию?

Физические лица имеют право ввозить препараты, содержащие в своем составе наркотические средства для лечения в количестве, не превышающем недельную потребность, или содержащие психотропные вещества в количестве не более 90 разовых доз. Такие лекарственные средства допускается перемещать только для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества лекарства. Чаще всего к таким препаратам относятся снотворные, успокоительные, диуретики, препараты от кашля, от сердца и т.д.

Если вы не уверены, что в составе лекарственных средств в вашем багаже нет запрещенных веществ, или перемещаете лекарства, содержащие в своем составе сильнодействующие, наркотические и психотропные вещества, по медицинским показаниям, вам следует заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Во втором случае также необходимо иметь при себе соответствующие медицинские документы (рецепт, справка от врача и выписка из истории болезни, или их заверенные надлежащим образом копии).

Более подробно с правилами по ввозу лекарственных средств можно ознакомиться на интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таможенники ознакомили белорусов с правилами по ввозу лекарственных средств.
 
Новости дня
Новости разные
 
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика