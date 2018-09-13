Китайские банки присоединились к санкциям против России

finanz.ru . Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность, пишет сайт





Хотя де-юре Пекин не вводил против РФ каких-либо финансовых санкций, фактически китайские банки присоединились к ограничениям, введенным США и Евросоюзом.





Коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, заявил в пятницу глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов, выступая на круглом столе "Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития" в Харбине.





"Проблемы связанны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран", - объяснил он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.





При этом российские банки отмечают ужесточение условий. Это "приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России", - сказал Данилов (цитаты по ТАСС).









По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Анатолия Козлачкова, сложности возникают даже на этапе открытия корсчетов.





"Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением", - сообщил Козлачков, добавив, что "нужно искать способы (их) разрешения для взаимного успеха".





Эти поиски идут уже больше трех лет. На то, что китайские банки отказываются проводить операции с российским банками и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, еще в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьев.





В колонке, написанной для FInance Asia, он сетовал на "противоречивую позиция Китая по отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС".





Процесс дедолларизации и перевода в национальные валюты взаимной торговли, провозглашенный в качестве цели президентом Владимиром Путиным, также идет тяжело. Доллар по-прежнему остается основной валютой расчетов, рассказал Данилов.





По данным ЦБ, в долларах проходит 88% сделок по экспорту в Китай и 73,6% - по импорту из КНР.





При этом получать рубли за проданные в Россию товары Китай де-факто отказывается: доля российской валюты в расчетах по импорту составляет лишь 3,8%. Это меньше, чем 2013 году (3,9%).





Платить в юанях Китай готов охотнее - по итогам прошлого года в китайской валюте прошло 8% экспортных сделок против 1,7% четыре года назад.





Масштабы применения национальных валют в расчетах "не соответствуют потенциалу российско-китайских торговых отношений", заявил Данилов. Эти вопросы будут снова обсуждаться на очередном заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству 28 сентября в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай).