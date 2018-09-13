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Экс-глава кампании Трампа признал вину в заговоре против США

14.09.2018 18:31 — Разное | Партизан  
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Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документы суда.

Манафорт признает себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов, а также в заговоре с целью препятствовать правосудию - с помощью оказания влияния на свидетелей.

Подробная информация о сделке Манафорта с прокурором, вероятно, появится в ходе слушаний по соглашению о признании вины, запланированных на сегодня в федеральном суде.

Не исключено, что в рамках соглашения Манафорт будет сотрудничать с Мюллером в расследовании вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года.

В августе Манафорта признали виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Пять пунктов обвинения имеют отношение к уклонению от налогов.

Манафорта еще ждет второй судебный процесс 17 сентября в Вашингтоне, в котором его обвиняют в отмывании денег, нерегистрации в качестве лоббиста в Соединенных Штатах за свою работу для прокремлевских политиков в Украине и препятствование осуществлению правосудия.

 
 
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Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения.
 
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