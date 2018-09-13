Несмотря на то, что известный шоумен и комик Владимир Зеленский до сих пор не делал никаких официальных заявлений о своем участии в президентских выборах, источники в его окружении утверждают: его команда сейчас активно работает над этим вопросом. С чем и с кем пойдет на выборы известный шоумен, а также почему нужен новый сезон сериала "Слуга народа", узнавал "Апостроф".





Партия от комика





В декабре 2017 года малоизвестная "Партия решительных перемен" провела ребрендинг, сменив название на "Слуга народа" – как раз "под" украинский комедийный фильм "Слуга народа", продюсированием которого занимается "Студия Квартал 95". Официальным главой партии является Иван Баканов, руководитель ООО "Квартал 95". То, что данный политпроект рассчитан на раскрутку шоумена Владимира Зеленского, в экспертных кругах заговорили сразу. Свое отношение к политпроекту Зеленский подтвердил публично. Правда, по его словам, решение создать партию было принято из-за юридических формальностей.





"Летом [2017 года] какие-то проходимцы решили зарегистрировать партию под названием "Слуга народа". Я этих людей не знаю, потому открыто говорю – "проходимцы". Оказывается, придумать и зарегистрировать бренд – этого недостаточно, его могут использовать другие. Поэтому мы и начали эту историю с регистрацией партии. Долго делали, с вопросами, проблемами, но сделали", - рассказал Зеленский в одном из интервью.









Фото: chesno.org





Впрочем, достаточно скоро в СМИ всплыла информация о том, что Зеленский неофициально заявил о своих намерениях поучаствовать в предвыборной гонке. Стали появляться социологические опросы, демонстрирующие достаточно высокие рейтинги комика и его партии. Открыто о своем решении баллотироваться в президенты комик пока не сообщал. Но и прямо опровергнуть слухи не спешил: в одном из своих видео он даже заявил о том, что сам будет решать, "в чем ему участвовать".





Предвыборная кампания без политтехнологов





Подготовку Зеленского к выборам "Апострофу" подтвердили сразу несколько источников.





"В его команде уже начали разрабатывать концепцию кампании. Летом они даже консультировались с украинскими политологами по этому вопросу. Но концепт они делали самостоятельно. Это сильная творческая команда, они – молодцы", - рассказывает собеседник "Апострофа", приближенный к процессу.





Несмотря на работу над комедийными проектами, у Зеленского прекрасно понимают, как он должен себя вести, что говорить и какие инструменты использовать в кампании.









Фото: kvartal95.com

Имидж принципиального человека у него имеется: зарабатывая немалые деньги в России, шоумен не побоялся прекратить любые отношения с российским рынком с началом военных действий на Донбассе. Также Зеленский начал помогать украинским бойцам на фронте. При этом он, правда, критиковал власть, негативно отзываясь о запрете фильмов, в том числе сериала "Сваты" производства "Квартала 95", и запрете на въезд российским артистам. Позже он уточнил, что не пускать в Украину стоит тех, кто связал себя с политикой. Но первоначально Зеленского поняли иначе. Этим он даже смог завоевать определенную симпатию среди избирателей условного юго-востока страны.

Многие украинцы его считают "своим": парень, который с экранов телевизоров веселит зрителей шутками над политиками. После чего он предстает уже в новом амплуа – справедливый, честный и мудрый президент в "Слуге народа", о котором в Украине мечтают уже 27 лет.

Этот образ в команде шоумена намерены использовать и в президентской кампании. "Образ Зеленского с вымышленным героем фильма будет перекликаться. Но главное, что ему это близко", - подтверждает источник. С какими месседжами Зеленский пойдет на выборы, он отказался рассказать.

"Амбиции Зеленского, как и [певца Святослава] Вакарчука, нельзя назвать политическими. Они, скорее, гражданские, амбиции раздраженных граждан. Превратится ли эта гражданская амбиция в политическую, уже вопрос. В любом случае для Зеленского это новый вызов. Ему действительно неприятно то, что происходит в стране", - прокомментировал "Апострофу" политолог Никита Потураев.



По прогнозам источника, Зеленский станет серьезным конкурентом не только лидерам президентского рейтинга – Петру Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолию Гриценко, но и единому кандидату от "Оппозиционного блока". "У избирателей, которые еще не решили, голосовать за ОБ или нет, появится альтернативный кандидат", - отмечает собеседник.





Опасаться этого Оппоблок может лишь тогда, когда в "Квартале 95" будет принято окончательное решение о выдвижении Зеленского. Как известно "Апострофу", его еще нет из-за вопросов с финансированием.

"По состоянию на август денег на кампанию еще не было. Игорь Коломойский, о котором все говорят как о спонсоре, еще не включился в поддержку Зеленского. Пока он поддерживает Юлию Тимошенко", - рассказал источник, приближенный к партии УКРОП, к которой имеет отношение Коломойский. Он не исключает, что Зеленский может заинтересовать олигарха как технический кандидат для Тимошенко.

Собеседник, приближенный к комику, уточняет: если не найдутся спонсоры из крупного бизнеса, Зеленский не решится идти на выборы. Но если сюда включится Коломойский, это станет сигналом для многих других. "Хотя Игорь Валериевич – не из тех, кто захочет с кем-то делить своего кандидата и сотрудничать на равноправных акционерных условиях. Это минус его бизнес-модели поведения", - добавляет источник.

Впрочем, есть и другое мнение. "У него хватит денег и на Тимошенко, и на Зеленского. И друг другу на выборах они мешать не будут", - сообщил на правах анонимности один из нардепов, следящий за ситуацией.

В еще одном проекте Коломойского – партии УКРОП – неохотно говорят о Зеленском. "О деятельности Зеленского, особенно в качестве политического деятеля, мне ничего неизвестно. И я счастлив, что ничего не знаю. Кроме того, я уверен, что мои коллеги по УКРОПу также об этом ничего не знают", - прокомментировал Дмитрий Симанский, эксперт по избирательным процессам, член политического совета партии.

"Если человек дошел до того состояния, что готов большую часть своей жизни посвятить служению другим людям, то пускай идет [на выборы]", - добавил он.







