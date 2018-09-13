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Москвич о "Минск-Арене": Ходят развратные девицы и предлагают коснуться чемодана, сверкая батонами
Болельщик московского "Спартака" посетил матч регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо" (1:3) и остался под впечатлением от визита на "Минск-Арену".
"По арене ходят развратные девицы и предлагают коснуться чемодана, при этом сверкая своими батонами, предлагая думать о чем-то волнующем (о сиськах, конечно). Потом ларчик открывается, а там... закуски к пиву в виде колбасок.
Наш человек еще долго не мог отойти от таинства общения с белорусскими прелестницами и его результата в виде колбасы. Жизнь фанатская — не сахар и не мед", —
Автор оставил в своем блоге и другие записи, касающиеся хоккейного антуража. Например, о прилегающей к арене территории:
"У касс "Минск-Арены" обнаружен здоровый детина-переросток, стреляющий деньги на билет. Помнится, в 90-е этим занимались многие, я тоже не исключение. Казалось, это ушло в небытие, но не в Минске".
Есть и общие наблюдения:
"Белорусский хоккейный бум с постройкой во всех городах страны Ледовых дворцов результата не дает: уже не первый сезон "Динамо" не в форме", - цитирует московского гостя
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Болельщик московского "Спартака" посетил матч регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо" (1:3) и остался под впечатлением от визита на "Минск-Арену".
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