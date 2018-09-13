ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Москвич о "Минск-Арене": Ходят развратные девицы и предлагают коснуться чемодана, сверкая батонами

14.09.2018 17:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Болельщик московского "Спартака" посетил матч регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо" (1:3) и остался под впечатлением от визита на "Минск-Арену".
1 из 3

"По арене ходят развратные девицы и предлагают коснуться чемодана, при этом сверкая своими батонами, предлагая думать о чем-то волнующем (о сиськах, конечно). Потом ларчик открывается, а там... закуски к пиву в виде колбасок. 

Наш человек еще долго не мог отойти от таинства общения с белорусскими прелестницами и его результата в виде колбасы. Жизнь фанатская — не сахар и не мед", — пишет болельщик в telegram-канале "Заметки Поехавшего Подъедалы".

Автор оставил в своем блоге и другие записи, касающиеся хоккейного антуража. Например, о прилегающей к арене территории: 

"У касс "Минск-Арены" обнаружен здоровый детина-переросток, стреляющий деньги на билет. Помнится, в 90-е этим занимались многие, я тоже не исключение. Казалось, это ушло в небытие, но не в Минске".

Есть и общие наблюдения: 

"Белорусский хоккейный бум с постройкой во всех городах страны Ледовых дворцов результата не дает: уже не первый сезон "Динамо" не в форме", - цитирует московского гостя pressball.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщик московского "Спартака" посетил матч регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо" (1:3) и остался под впечатлением от визита на "Минск-Арену".
 
Новости дня
Новости разные
 
Пошел с женой выбирать дверь в квартиру - открыл собственный салон. Как недовольный покупатель придумал бизнес-идею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика