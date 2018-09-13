"По арене ходят развратные девицы и предлагают коснуться чемодана, при этом сверкая своими батонами, предлагая думать о чем-то волнующем (о сиськах, конечно). Потом ларчик открывается, а там... закуски к пиву в виде колбасок.





пишет болельщик в telegram-канале "Заметки Поехавшего Подъедалы". Наш человек еще долго не мог отойти от таинства общения с белорусскими прелестницами и его результата в виде колбасы. Жизнь фанатская — не сахар и не мед", —болельщик в telegram-канале "Заметки Поехавшего Подъедалы".





Автор оставил в своем блоге и другие записи, касающиеся хоккейного антуража. Например, о прилегающей к арене территории:





"У касс "Минск-Арены" обнаружен здоровый детина-переросток, стреляющий деньги на билет. Помнится, в 90-е этим занимались многие, я тоже не исключение. Казалось, это ушло в небытие, но не в Минске".





Есть и общие наблюдения:



