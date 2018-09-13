Это война? РПЦ прекращает участие в работе структур под председательством Константинополя

Дождь. Также в храмах Московского патриархата прекращают молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за Божественной литургией, передает





Кроме того, приостанавливается совместное служение священников Московского и Константинопольского патриархатов православной церкви. Такое решение принял на заседании в Москве в пятницу Синод Русской православной церкви.





Свобода. Как сказал после заседания высокопоставленный представитель РПЦ митрополит Иларион, такое решение стало реакцией на решение Константинопольского патриархата отправить в Украину двух своих представителей - экзархов, передает радио





Как дал понять ранее константинопольский патриарх, это первый шаг на пути к предоставлению Украинской православной церкви автокефалии - полной независимости от Московского патриархата.





По словам Илариона, речь пока не идет о разрыве евхаристического общения между верующими двух православных церквей. То есть прихожанам Московского и Константинопольского патриархатов пока не запрещено вместе молиться.





Однако, как предупредил митрополит, если Константинопольский патриархат будет идти по пути предоставления автокефалии Украинской церкви, РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом.





Напомним, 8 сентября РПЦ назвала «грубым вторжением» назначение патриархом Константинопольского Варфоломея своих представителей-экзархов на Украине.





Днем ранее Константинопольский патриархат отправил в Киев архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтского Илариона из Канады.





Это стало очередным шагом в процессе получения Украинской церковью автокефалии — признания Константинопольским патриархатом. В РПЦ тогда отметили, что «не оставят этот шаг без ответа».





В апреле Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение Украинской православной церкви о предоставлении автокефалии. Ожидается, что окончательное решение будет принято на Соборе в Константинополе в октябре.