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Это война? РПЦ прекращает участие в работе структур под председательством Константинополя

14.09.2018 17:42 — Разное | Партизан  
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Святейший синод РПЦ решил прекратить участие церкви в работе структур под председательством Константинопольского патриархата.

Также в храмах Московского патриархата прекращают молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за Божественной литургией, передает Дождь.

Кроме того, приостанавливается совместное служение священников Московского и Константинопольского патриархатов православной церкви. Такое решение принял на заседании в Москве в пятницу Синод Русской православной церкви.

Как сказал после заседания высокопоставленный представитель РПЦ митрополит Иларион, такое решение стало реакцией на решение Константинопольского патриархата отправить в Украину двух своих представителей - экзархов, передает радио Свобода. 

Как дал понять ранее константинопольский патриарх, это первый шаг на пути к предоставлению Украинской православной церкви автокефалии - полной независимости от Московского патриархата.

По словам Илариона, речь пока не идет о разрыве евхаристического общения между верующими двух православных церквей. То есть прихожанам Московского и Константинопольского патриархатов пока не запрещено вместе молиться. 

Однако, как предупредил митрополит, если Константинопольский патриархат будет идти по пути предоставления автокефалии Украинской церкви, РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 8 сентября РПЦ назвала «грубым вторжением» назначение патриархом Константинопольского Варфоломея своих представителей-экзархов на Украине. 

Днем ранее Константинопольский патриархат отправил в Киев архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтского Илариона из Канады. 

Это стало очередным шагом в процессе получения Украинской церковью автокефалии — признания Константинопольским патриархатом. В РПЦ тогда отметили, что «не оставят этот шаг без ответа».

В апреле Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение Украинской православной церкви о предоставлении автокефалии. Ожидается, что окончательное решение будет принято на Соборе в Константинополе в октябре.

 
 
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Святейший синод РПЦ решил прекратить участие церкви в работе структур под председательством Константинопольского патриархата.
 
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