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Чудеса ретуши: как выглядит Лукашенко на фото двух президентских пресс-служб
Фото пресс-служб Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева, сделанные во время официальных мероприятий в Ташкенте, в очередной раз дают повод оценить мастерство президентского ретушера.
Фото официального сайта руководителя Узбекистана
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Фото пресс-служб Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева, сделанные во время официальных мероприятий в Ташкенте, в очередной раз дают повод оценить мастерство...
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