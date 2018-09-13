Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж

Церемония бракосочетания прошла 14 сентября. Супругом Дарьи Юркевич стал тренер-сервисмен Дмитрий Шевченко.

Среди гостей были замечены подруги по сборной олимпийские чемпионки Ирина Кривко и Динара Алимбекова, а также Анна Сола.





Дарья Юркевич выступает в национальной сборной по биатлону начиная с 2009 года. Ее лучший результат – «бронза» на этапе Кубка мира в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде в ноябре 2016 года.

На Олимпийские игры-2018 спортсменка не смогла отобраться, после чего в СМИ стали появляться сообщения о том, что Дарья Юркевич намерена закончить спортивную карьеру. Однако весной нынешнего года биатлонистка приняла решение продолжить выступления и сейчас готовится к новому сезону в основной команде.

Отметим, что в последние несколько лет белорусские биатлонистки регулярно радуют поклонников новостями о своем замужестве. В 2016 году вступила в брак Дарья Домрачева. Ее супругом стал норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. В том же году о своем замужестве сообщила Анастасия Дуборезова. Спортсменка вышла замуж за финна Йоуни Киннунена – тренера национальной команды по биатлону своей страны.

В апреле 2018 года счастливой супругой стала Ирина Кривко. Ее избранником стал сервисмен сборной Беларуси Артем Лещенко. А в июне нынешнего года состоялась церемония бракосочетания Надежды Писаревой. Ее мужем стал сервисмен сборной России по биатлону Андрей Шатохин.