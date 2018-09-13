В выходные дни ГАИ усилит контроль за пешеходами и велосипедистами



В целях обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения ДТП с участием пешеходов и велосипедистов, в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Особое внимание будет уделено контролю за использованием пешеходами световозвращающих элементов при движении в темное время суток, а также за соблюдением велосипедистами требований ПДД в части оборудования велосипеда.

Госавтоинспекция напоминает! Нарушение Правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.18.23 КоАП Республики Беларусь, а также предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.

За совершение указанного выше нарушения в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст.18.23 КоАП Республики Беларусь и штраф в размере от 3 до 5 базовых величин.

Не останутся без внимания и водители. Инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению водителей, севших за руль в состоянии опьянения или не имя права управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности — ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.