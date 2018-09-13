Семь идей, куда пойти с детьми

Как провести выходные, если вам уже давно не 18, мы рассказали отдельно . Давайте теперь сосредочимся на ваших детях, братьях или сестрах — словом, тех, кому эти самые 18 еще не стукнули. Собрали из детской Афиши (пусть вас не смущает, что она детская, там хватает и ивентов для подростков) самые сливки.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Когда: 15 сентября Где: ул. Октябрьская, 16 (ориентироваться на ЦЭХ) Стоимость: от 25 рублей

Если вы день за днем наблюдаете картину, как ваш ребенок, не отрываясь, смотрит YouTube, и не понимаете, кто все эти люди, ликуйте. Уже в субботу с высокой долей вероятности кумиры ваших детей будут на фестивале Vidak. Приятный Ильдар, Саша Чистова, Дима Масленников, Ян Топлес, Костя Павлов, Макс Брандт, Стас Давыдов — пусть для вас эти имена ничего не значат, но спросите у младших, они вам все расскажут.



Фото с сайта family.by

Когда: 16 сентября Где: кафе «Лилу» Стоимость: 18 рублей для ребенка

Согласны, не самая очевидная идея для выходных с ребенком. А теперь представьте: детская страсть к готовке (бывает и такое), но убирать ее последствия придется не вам. Обучение будет проходить в кафе, где вы приготовите как минимум пиццу, а как максимум что-нибудь посерьезнее, а в перерыве сделаете аквагрим.



Кадр из мультфильма

Когда: с 13 сентября Где: кинотеатры города Стоимость: от 5 рублей

Если пришлась по душе «Тайная жизнь домашних животных», то этот мультфильм понравится не меньше. На экране покажут историю Пухляша и Шустрика, которые отправляются в путешествие по большому городу. Хорошая графика, юмор и, возможно, клички для ваших будущих питомцев обещают зарядить положительными эмоциями.

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Фото с сайта catshow.by

Когда: 15−16 сентября Где: ТЦ «Столица» Стоимость: от 5 рублей

На выставке можно увидеть постоянных резидентов вроде мэй-куна, сфинкса и шотландца, так и фрешменов ака, девон-рексов и домашнюю рысь. В планах: умиляться, делать очаровательные фото в Instagram, а если совсем расчувствуетесь — взять себе питомца.



Фото с сайта alexgrim.ru

Когда: каждая суббота Где: Музей-мастерская З.И. Азгура Стоимость: 10 рублей и необходима обязательная регистрация

Если ребенок проявляет себя творчески, а количество поделок из пластилина уже некуда ставить, сходите с ним на мастер-класс по лепке из глины. Под руководством известного белорусского скульптора и художника Евгения Колчера вы сможете научиться делать всякое разное. Все материалы для работы предоставит музей.



Фото с сайта bycard.by

Когда: 15 сентября Где: ул. Корженевского, 26 (вблизи гипермаркета «Корона») Стоимость: от 13 рублей

Если не помните, когда в последний раз были в цирке, то сейчас самое время. Цирк-шапито «Сириус» показывает свою программу во многих районах Минска: Каменной Горке, Лошице, Малиновке, Курасовщине. Лазерное шоу с телепортацией и исчезновением человека, гимнасты, акробаты, медведи, собачки и голуби — словом, отличный вариант в шаговой доступности.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 15 сентября Где: КЗ «Минск» Стоимость: от 7 рублей

За час интерактивной программы малышей научат правилам дорожного движения, расскажут о технике безопасности и поведении дома. Не волнуйтесь, никаких лекций: все будет в игровой форме с музыкальным сопровождением, световыми эффектами и шоу мыльных пузырей. Даже если ничего не запомнится в первый раз, хотя бы развлечетесь.

Билеты на «Дюймовочку», «Мойдодыра» и другие детские спектакли можно найти тут