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Ученые: Планета не выдержит, конец света наступит в 2040 году
14.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
История человеческой цивилизации завершится в 2040 году – такой прогноз выдала компьютерная программа, созданная учеными Массачусетского технологического института, сообщает Express.
Программа Word One разрабатывалась в середине ХХ века, чтобы сделать прогноз – как развитие технологий отразится на планете. В 1973 году ее обработали на мощнейшем на тот момент компьютере в Австралии и получили шокирующий результат. К 2040 году загрязнение окружающей среды и увеличение общего населения вызовут масштабный коллапс.
Ученые пришли к выводу, что мир не в состоянии выдерживать существующие темпы промышленного развития более двух десятилетий. После этого, если ничего не изменится, ресурсы начнут истощаться, а развитые страны постигнет стагнация.
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История человеческой цивилизации завершится в 2040 году – такой прогноз выдала компьютерная программа, созданная учеными Массачусетского технологического...
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