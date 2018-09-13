Ученые: Планета не выдержит, конец света наступит в 2040 году

История человеческой цивилизации завершится в 2040 году – такой прогноз выдала компьютерная программа, созданная учеными Массачусетского технологического института, сообщает Express.

Программа Word One разрабатывалась в середине ХХ века, чтобы сделать прогноз – как развитие технологий отразится на планете. В 1973 году ее обработали на мощнейшем на тот момент компьютере в Австралии и получили шокирующий результат. К 2040 году загрязнение окружающей среды и увеличение общего населения вызовут масштабный коллапс.

Ученые пришли к выводу, что мир не в состоянии выдерживать существующие темпы промышленного развития более двух десятилетий. После этого, если ничего не изменится, ресурсы начнут истощаться, а развитые страны постигнет стагнация.