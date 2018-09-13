В Англии создали «умную» лампу, которая проработает 60 лет

Английская компания-производитель бытовых электроприборов анонсировала особенную настольную лампу, которая сможет проработать около шестидесяти лет. Об этом сообщается на сайте разработчика. «Умная» лампа создает имитацию естественного освещения.

Разработчики смогли добиться этого благодаря установке в приборе шести ламп. Три из них светят холодным светом, другие три — теплым. Хозяин прибора может подобрать нужное и комфортное ему освещение благодаря специальным сенсорам, которые расположены на корпусе.

Также компания рассказала, что лампа может отслеживать интенсивность дневного света. Это значит, что, проанализировав информацию, светильник сможет сам подобрать нужный цвет и яркость.