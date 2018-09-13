МАЗ наносит ответный удар! Белорусы вырвались на второе место на марафоне по пустыне

Экипаж Сергея Вязовича успешно преодолел третий этап ралли-рейда Turkmen Desert Race. В результате белорусские гонщики поднялись на второе место в общем зачете.



Третий спецучасток протяженностью 236 км прошел в центре пустыни Каракумы. Гонщики преодолели песчаные участки и высохшие русла рек. Белорусы справились с этой задачей без каких-либо сложностей: все три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» финишировали с небольшим отставанием от лидера.

Сергей Вязович показал на этапе второе время. В пути у грузовика лопнуло колесо, и около 10 минут потребовалось на его замену. Победителем заезда стал гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, выигравший себе 10 минут. В генеральной классификации самый быстрый МАЗ поднялся на вторую строчку с отставанием от лидера в 11 минут.

