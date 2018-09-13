Традиционный слет молодых специалистов прошел в Хотимском районе. В мероприятии приняли участие председатель райисполкома Дмитрий Рубан, его заместители, начальники отделов районного исполнительного комитета, руководители предприятий. В частности, директор ОАО “Хотимский льнозавод” Николай Курзенков, “Человек года Могилевщины 2018 года”, который поделился с молодежью личным опытом становления себя и как личности, и как руководителя.





Формат встречи носил диологовый характер. Юноши и девушки смогли не только услышать информацию о развитии района и перспективах карьерного роста, но и задать вопросы, поднять существующие проблемы.