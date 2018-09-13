Кто испортил воздух в Слуцке? Жители гадают, экологи ищут, а сахарорафинадный оправдывается





Вот уже дважды за последний месяц жители Слуцка жалуются на неприятный запах, который стоит в городе. Причем зловоние ощущается в разных микрорайонах и в разное время суток. Корреспондент подведомственного издания Миноблисполкома МЛЫН.BY попыталась разобраться в ситуации, которая дурно пахнет.

Чем пахнет сахар?

— Позавчера в городе сильно пахло то ли протухшей рыбой, то ли навозом — толком невозможно описать, какие ощущения нам пришлось пережить, — жалуется Ольга Павловская, живущая в центре. — Точно такие же «ароматы» возникали и несколько недель назад. На жуткую вонь жаловалась и моя подруга, живущая в районе 12-го военного городка.

Первый «обвиняемый», на которого пеняют слутчане, — местный сахарорафинадный завод. Те, кто живет в промышленном районе, не понаслышке знают, что сладкое производство пахнет ох как не сладко. Как только начинается сезон переработки сахарной свеклы, на ближайшие пару километров от завода разносятся малоприятные ароматы. Но местные жители к спертому запаху свекловичного жома привыкают быстро, да и спустя несколько месяцев зловоние исчезает.

Гораздо хуже, когда ветер дует с полей фильтрации, расположенных в паре километров от комбината. Туда периодически свозят воду и осадок, которые образуются при мойке сахарной свеклы. Именно этот запах вызывает наибольший дискомфорт у обитателей близлежащих домов. Но на предприятии твердо убеждены: зловоние, которое в последние дни ощущают жители центра и удаленных районов Слуцка, не имеет никакого отношения к сахарному производству. Во-первых, даже самый сильный ветер не способен перенести запах на более чем десяток километров. Во-вторых, запахи «тухлой рыбы», «навоза» и «общественного туалета», на которые жалуются слутчане, далеки от тех, которые образуются на иловых площадках.

— Да, запах с полей фильтрации порой доносится неприятный, но он не имеет ничего общего с «ароматами», с которыми недавно столкнулись жители города. Мы и сами на предприятии пару дней назад слышали ярко выраженный запах органики. Поверьте, сахарный завод не имеет к этому никакого отношения, — заверил председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината Осип Дапиро.

В нынешнем году на сахарном предприятии обещают, что постараются доставить слутчанам минимум проблем.

— В нынешнем сезоне мы полностью отказались от переработки сахара-сырца. В прошлом году построили емкость для свекловичного сиропа на 35 тысяч тонн, сейчас возводим еще одну. Благодаря таким емкостям мы сможем продлить сезон переработки сахарного сиропа и при этом сократить до минимума период, когда жителей микрорайона будут донимать неприятные запахи, — объясняет председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Осип Дапиро.

Чтоб хлеб уродился…

С позицией руководства сахарорафинадного комбината согласны и специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. По их словам, зловоние, с которым приходится сталкиваться жителям промышленного района, не имеет ничего общего с тем, что ощущали в центре города.

— Характерный запах органики, который несколько дней появлялся в воздухе, скорее всего стал результатом внесения органических удобрений на сельхозугодьях, расположенных неподалеку от города, — предположили в санстанции.

В сельхозпредприятиях Слуцкого района сейчас как раз активно сеют озимые культуры. Для лучшего роста в почву вносят органику. Вполне реально, что именно этот запах и ощущали слутчане в дни, когда сильный порывистый ветер дул в сторону города. Конечно, вреда для здоровья человека и экологии подобное не несет, но вот настроение тем, кто любит часто проветривать квартиру и гулять на свежем воздухе, портит изрядно.

Слуцкие экологи отмечают: установить точную причину неприятного запаха в центре города пока не удалось. Но специалисты будут следить за ситуацией.