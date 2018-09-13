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«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка
Новости Беларуси. 14 сентября стало известно: Барановичское хлопчатобумажное объединение вошло в узбекский кластер производителей хлопка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь Беларусь будет выращивать сырье в этой восточной стране, перерабатывать и забирать материал на пряжу. О перспективах такой кооперации – корреспондент Петр Бутрим.
Барановичский хлопчатобумажный – по-прежнему крупнейший производитель текстиля не только в странах СНГ, но и во всей Европе. Гиганту скоро стукнет 55 лет. К почтенному возрасту здесь вооружились немецкими, японскими и бельгийскими станками. В объединении налажен полный цикл от переработки сырья до выпуска готовых швейных изделий.
Петр Бутрим, СТВ:
В одной такой катушке около 100 километров. А за одни сутки здесь производят около 17 тонн пряжи.
В то же время сам хлопок в Беларуси не растет – культура слишком капризная и теплолюбивая. Сырье на завод привозили из Средней Азии, в том числе из Узбекистана. Но с недавних пор там действует запрет на вывоз хлопкового волокна. Купить можно только готовую пряжу. Или же пойти по другому пути – открыть собственную фабрику, а лучше не одну, рядом с сырьевой базой.
Леся Сергеева, главный инженер БПХО:
Перерабатывать культуру самостоятельно стремятся также в Таджикистане, Туркменистане и Казахстане. Риск потерять дешевый и качественный азиатский хлопок как никогда велик. Таким образом выгоду от кооперации получат все: белорусская сторона – сырье, Узбекистан – наши опыт и технологии, наработанные даже не годами, а десятилетиями.
Раиса Ромейко, главный технолог БПХО:
А значит, интерес взаимный. Еще один дополнительный, но не менее важный аспект – Узбекистан как еще один рынок сбыта. После модернизации в 2014 экспорт в Европу вырос почти в три раза, в 2018 году хлопчатобумажные изделия из Барановичей отправились в США и Канаду. Азиатский рынок, пожалуй, самый конкурентный. Но потенциал есть и там.
Сергей Кукса, директор по продажам БПХО:
На высоком уровне не только белорусские технологии переработки хлопка, но и дизайн. Чтобы выдержать жесткую конкуренцию на новом рынке, необходимо шагать в ногу со временем. В гонке за покупателем нет мелочей.
Анна Лицкевич, начальник отдела разработки новых дизайнов БПХО:
Задумка объединить усилия не новая. Работа на текстильном фронте в связке – это хорошо забытое старое. Об этом во время официального визита в Узбекистан говорил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Одним словом, пришло время наверстывать то, что упустили почти за 20 лет. Согласно подписанному меморандуму в Узбекистане в ближайшие годы построят прядильную, ткацкую и отделочную фабрики. Помимо этого подписан крупный контракт на поставку пряжи. Интересы стран вновь тесно свяжет нить из хлопка.
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«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка
Новости Беларуси. 14 сентября стало известно: Барановичское хлопчатобумажное объединение вошло в узбекский кластер производителей хлопка, сообщили в программе...
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