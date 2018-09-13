ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

14.09.2018 19:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 14 сентября стало известно: Барановичское хлопчатобумажное объединение вошло в узбекский кластер производителей хлопка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь Беларусь будет выращивать сырье в этой восточной стране, перерабатывать и забирать материал на пряжу. О перспективах такой кооперации – корреспондент Петр Бутрим.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

Барановичский хлопчатобумажный – по-прежнему крупнейший производитель текстиля не только в странах СНГ, но и во всей Европе. Гиганту скоро стукнет 55 лет. К почтенному возрасту здесь вооружились немецкими, японскими и бельгийскими станками. В объединении налажен полный цикл от переработки сырья до выпуска готовых швейных изделий.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

Петр Бутрим, СТВ: 
Прядильный цех – это начало всей цепочки производства ткани. Здесь из частично обработанного хлопка получают нить.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

В одной такой катушке около 100 километров. А за одни сутки здесь производят около 17 тонн пряжи.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

В то же время сам хлопок в Беларуси не растет – культура слишком капризная и теплолюбивая. Сырье на завод привозили из Средней Азии, в том числе из Узбекистана. Но с недавних пор там действует запрет на вывоз хлопкового волокна. Купить можно только готовую пряжу. Или же пойти по другому пути – открыть собственную фабрику, а лучше не одну, рядом с сырьевой базой.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

Леся Сергеева, главный инженер БПХО:
Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика, потому что мы предполагаем, что мы будем выращивать хлопок на территории Республики Узбекистан, его перерабатывать полностью. Завершенный цикл производства и, возможно, также пошив и продажа комплектов постельного белья.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

Перерабатывать культуру самостоятельно стремятся также в Таджикистане, Туркменистане и Казахстане. Риск потерять дешевый и качественный азиатский хлопок как никогда велик. Таким образом выгоду от кооперации получат все: белорусская сторона – сырье, Узбекистан – наши опыт и технологии, наработанные даже не годами, а десятилетиями.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

Раиса Ромейко, главный технолог БПХО:
От самого хлопка до готовых изделий все производим сами. Разные ткани, разные структуры ткани – это все наши разработки, наших технологов. У нас большой опыт за плечами.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

А значит, интерес взаимный. Еще один дополнительный, но не менее важный аспект – Узбекистан как еще один рынок сбыта. После модернизации в 2014 экспорт в Европу вырос почти в три раза, в 2018 году хлопчатобумажные изделия из Барановичей отправились в США и Канаду. Азиатский рынок, пожалуй, самый конкурентный. Но потенциал есть и там.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

Сергей Кукса, директор по продажам БПХО:
Порядка 30 миллионов человек, которые там проживают, тоже являются потребителями. Поэтому это будет совместный проект узбекско-белорусский. Часть ткани и готовых изделий будем реализовывать на территории СНГ, а часть – в направлении Китай, Узбекистан, Таджикистан. Тоже огромный рынок.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

На высоком уровне не только белорусские технологии переработки хлопка, но и дизайн. Чтобы выдержать жесткую конкуренцию на новом рынке, необходимо шагать в ногу со временем. В гонке за покупателем нет мелочей.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

Анна Лицкевич, начальник отдела разработки новых дизайнов БПХО:
Калі рынак будзе патрабаваць узбекскіх матываў, мы зможам стварыць і прадукцыю, якая будзе адпавядаць такім запросам. Усе гэта мы робім для таго, каб быць канкурэнтаздольнымі і ў нас на рынку, і на замежным рынку таксама.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

Задумка объединить усилия не новая. Работа на текстильном фронте в связке – это хорошо забытое старое. Об этом во время официального визита в Узбекистан говорил глава государства.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я помню, как мы выкачивали все, что только можно, из Узбекистана. Прежде всего белое золото, как тогда называли хлопок. И обеспечивали весь Советский Союз, и продавали на экспорт. Здесь не создавались предприятия по переработке, а было создано там, в Барановичах, в Беларуси. Огромный комбинат, который работал, кстати, и на этом хлопке. Поэтому надо вернуться к этой кооперации и сделать ее взаимовыгодной. Мы к этому готовы.

«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

Одним словом, пришло время наверстывать то, что упустили почти за 20 лет. Согласно подписанному меморандуму в Узбекистане в ближайшие годы построят прядильную, ткацкую и отделочную фабрики. Помимо этого подписан крупный контракт на поставку пряжи. Интересы стран вновь тесно свяжет нить из хлопка.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 14 сентября стало известно: Барановичское хлопчатобумажное объединение вошло в узбекский кластер производителей хлопка, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
На месте березовой рощи около Нацбиблиотеки хотят построить резиденцию посла Азербайджана и детсад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика