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В Слуцком районе женщина скончалась после укуса ос на даче
Новости Беларуси. В Слуцком районе женщина скончалась после нападения ос.
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Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Точная причина смерти будет названа после проведения экспертизы.
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Новости Беларуси. В Слуцком районе женщина скончалась после нападения ос. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области...
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