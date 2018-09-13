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Массаж и регулярное расчесывание. Пять советов для быстрого роста волос

14.09.2018 18:49 — Разное | СТВ  
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Кто не мечтает о длинных и блестящих волосах? Но часто из-за неправильного ухода и повреждений их естественный рост замедляется.

The Independent собрал пять пунктов, которые помогут увеличить темпы роста волос. Просто следуйте этим простым советам, и результат вскоре будет заметен.

Подружитесь с кондиционером для волос. Возможно, вы заметили, что часто концы волос более поврежденные и тонкие по сравнению с теми, что у корней. Это связано с тем, что кончик волоса хуже питается. Использование кондиционера после каждого мытья головы помогает запечатать концы и предотвращает их дальнейшее повреждение. Это делает ваши волосы более здоровыми и помогает им расти быстрее.

Делайте расслабляющий массаж теплым маслом. Хороший массаж с теплым маслом может стать идеальным средством для избавления от стресса. Еженедельный массаж волос с хорошим маслом оздоровит ваши волосы и предотвратит их выпадение. Используйте кокосовое, оливковое или лавандовое масло, чтобы добавить блеск вашим волосам и стимулировать их рост.

Регулярно расчесывайте волосы пред сном. Вы, должно быть, слышали, что частое расчесывание может привести к выпадению и физическому повреждению волос. Но это не всегда так. Все зависит от используемой вами расчески. Использование синтетических щетинок может создать трение, которое повреждает волосы. Вместо этого использование правильной расчески, например, из щетины кабана увеличивает кровообращение кожи головы. Убедитесь, что вы расчесываете волосы не менее 50 раз за день. Расчесывание делает ваши корни сильнее, и волосы станут расти быстрее.

Не обматывайте влажные волосы полотенцем.  У большинства из нас есть привычка обертывать влажные волосы полотенцем сразу же после мытья головы. Однако не все понимают недостаток такого способа. Влажные волосы склонны к еще большему выпадению, а обертывание полотенцем может его усилить. Волосы натираются массивными ворсинками полотенец, что и приводит к выпадению. Вместо этого, если вы не можете не обматывать волосы после мытья, используйте полотенце из микрофибры.

Делайте яичную маску для волос. Нет средства для питания волос лучше, чем яичная маска. Так как в яйце есть белок, он прекрасно питает волосы и способствует росту новых. Просто смешайте одну чайную ложку масла (желательно оливкового) с одним яичным белком и нанесите полученную маску на волосы и кожу головы. Оставьте на 20 минут, а затем просто помойте голову с шампунем. Делайте эту маску один раз в месяц.

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Кто не мечтает о длинных и блестящих волосах? Но часто из-за неправильного ухода и повреждений их естественный рост замедляется. The Independent собрал пять пунктов,...
 
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