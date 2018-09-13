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У Асада нет перспектив - глава МИД Германии
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не может представить себе, что по итогам политических преобразований в Сирии ее президент Башар Асад сможет сохранить долгосрочную политическую перспективу.
По словам Х.Мааса, конфликт в Сирии должен быть урегулирован политическим путем. "Должен быть политический процесс, мы поддерживаем его", - сказал министр.
"Что в конце такого процесса будет долгосрочная перспектива для Асада - если это будет действительно демократический процесс, то такого я не могу себе, к сожалению, представить", - сказал Х.Маас журналистам в Берлине в пятницу.
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не может представить себе, что по итогам политических преобразований в Сирии ее президент Башар Асад сможет сохранить...
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