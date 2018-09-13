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Альтернативы Минску нет, Берлин намерен продвигать переговоры по Украине в "нормандском формате" – Маас
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит альтернативы минскому процессу украинского урегулирования.
"Понятно, что для нас замены минскому процессу нет. Мы хотим продвинуться вперед в "нормандском формате". Россия несет свою ответственность за то, чтобы это оставалось возможным", - сказал Х.Маас журналистам в Берлине в пятницу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам главы МИД ФРГ, этот вопрос стороны обсудили "конструктивно".
"Поэтому хорошо, что скоро мы встретимся на экспертном уровне в "нормандском формате", - сказал германский министр.
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Альтернативы Минску нет, Берлин намерен продвигать переговоры по Украине в "нормандском формате" – Маас
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит альтернативы минскому процессу украинского урегулирования. "Понятно, что для нас замены минскому процессу нет. Мы...
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