Верховный суд: Наказание за неуплату налогов должно соответствовать масштабу нарушения

Зампредседателя Верховного суда Юрий Кобец заявил, что суд выступает против формального подхода при наказании за неуплату налогов, пишет БелТА.

«Санкции за неуплату налогов – самая проблемная зона, потому что зачастую они превышают масштаб нарушений. Нужно уйти от формального подхода при применении этих санкций. Не каждое нарушение влечет серьезное последствие, поэтому оно не должно послужить поводом для остановки работы или ликвидации субъектов хозяйственности», – считает Юрий Кобец.

По мнению зампредседателя ВС, нужно найти баланс интересов государства и налогоплательщика. «Нам необходимо прийти к пониманию, что все налоги должны стимулировать экономическую и хозяйственную деятельность и ни в коем случае не являться барьерами для осуществления предпринимательской деятельности», – подчеркнул он. Налоговые споры будут всегда, однако главной задачей должен быть не сбор штрафов, а стимулирование к добровольной уплате налогов, полагает он.

Кобец отметил, что государство упрощает взаимодействие между госорганами и бизнесом, благодаря принятию декрета №7 нагрузка на судебную систему уменьшается. Министерство по налогам и сборам и Верховный суд проводят сегодня круглый стол по изменению налогового законодательства для развития предпринимательства. Обсуждаются изменения, предлагаемые в новом Налоговом кодексе, применение принципа добросовестности плательщика при рассмотрении налоговых споров, льготы по госпошлине.