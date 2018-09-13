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На месте березовой рощи около Нацбиблиотеки хотят построить резиденцию посла Азербайджана и детсад

14.09.2018 19:41 — Разное | Партизан  
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В Минске намечается очередная застройка на месте существующей зеленой зоны. Речь идет о строительстве двух зданий по улице Ф.Скорины, сейчас здесь располагается березовая роща. Первое здание — это резиденция посла Азербайджана, второе — детский сад. Они будут размещаться по соседству.
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Для реализации проекта необходимо будет принести в жертву рощу, примыкающую к жилому комплексу «Парк-Сити» компании «Тапас», пишет onliner.by. Еще несколько лет назад местные жители узнали о планах по вырубке деревьев, однако тогда конфликт не получил развития. Сейчас же проект застройки выносится на общественное обсуждение. Точне, пока только обсудить экологический доклад об оценке воздействия строительства на окружающую среду, пишет blizko.by

Как правило, для проживания послов иностранных государств выделяются коттеджи в частном секторе Минска или в ближнем пригороде. В данном же случае потребовалось строительство нового здания в одном из наиболее престижных районов города на месте березовой рощи. Рядом архитекторы планируют разместить детский сад, обосновывая такую необходимость нехваткой мест в детских садах на прилегающих территориях. Полосу вдоль улицы Франциска Скорины планируют благоустроить и создать бульвар.
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Оценке воздействия стройки на окружающую среду посвящен многостраничный доклад, размещенный на сайте администрации Партизанского района Минска. В документе, в частности, отмечается, что проектное решение о строительстве резиденции и детского сада выполнено с учетом «отсутствия значимой ботанической и фаунистической ценности озелененной территории».
 
Проект предполагает сохранение высокого уровня озелененности на территории детского сада (50%). При этом не уточняется, что понимается под озелененностью: газоны и кустарник или сохранение взрослых деревьев.
 
Авторы исследования приходят к следующим выводам: «экологические аспекты предлагаемых решений градостроительного проекта не приведут к ухудшению условий окружающей среды» и «реализация предложенных проектных решений позволит создать благоприятные условия для проживания населения на территории проектирования».
 
 
Презентация проекта для местных жителей пока не планируется. Но до 21 сентября 2018 года минчане могут обратиться в администрацию Партизанского района с просьбой о проведении собрания.
 
Замечания и предложения по экологическому докладу районная администрация будет принимать до 9 октября 2018 года. Писать можно на адрес: 220088, ул. Захарова, 53, каб. 315 (с пометкой «Общественное обсуждение»), либо на электронную почту: part.arht@minsk.gov.by.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске намечается очередная застройка на месте существующей зеленой зоны. Речь идет о строительстве двух зданий по улице Ф.Скорины, сейчас здесь располагается...
 
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