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Почему горят комбайны?
На этой неделе во время уборки кукурузы в Брестской области сгорели два зерноуборочных комбайна.
Первый случай произошел 11 сентября в Столинском районе около деревни Малые Орлы. Когда комбайн двигался, из моторного отсека послышался треск, а потом повалил дым. Механизатор заглушил двигатель и попытался потушить пожар самостоятельно, но одолеть огонь не смог. В результате комбайн 2010 года производства уничтожен полностью. А 12 сентября в Березовском районе в поле также загорелся кормоуборочный комбайн. Его также отстоять в пламени не удалось, пишет газета
Разбором таких происшествий занимаются судебные эксперты-пожаротехники. Рассказать об этом корреспонденту «Звязды» согласился главный эксперт отдела исследования механизма горения управления пожарно-технических экспертиз, исследования нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Валерий Юнчиц.
— Уборочная кампания добавляет нам много работы. Большинство случаев, когда требуется наше заключение, связано с возгораниями сельскохозяйственной техники на полях. Это комбайны, тракторы, пресс-подборщики... Хватает пожаров и на складских, сушильных установках. Но в печальных лидерах все-таки техника. Коллеги, в том числе из областных управлений, сообщают, что уборочная техника горит чуть ли не каждую неделю.
Мы сталкивались с тем, что техника выходила с завода с некоторыми конструкционными недостатками. Это касается, например, внутренней проводки, электрооборудования. Не всегда оно выполнено в предохраненном виде, кое-где электросеть проложена не совсем конструктивно. Вот так и получается, что в процессе эксплуатации происходит ее механическое повреждение. Короткое замыкание — вот и пожар. Также мы сталкивались с тем, что на разогретые до высоких температур конструкционные элементы техники попадают эксплуатационные горючие жидкости, а также остатки отходов пшеницы или ржи после прохода комбайна. Этого тоже быть не должно. Периодически мы вместе с коллегами из Министерства по чрезвычайным ситуациям выезжаем на заводы-изготовители, чтобы обнаружить конструкционные недостатки, которые и привели к возгоранию техники. Проводились даже совместные научно-исследовательские работы.
Жаркая погода осложняет ситуацию. Техника работает на предельных нагрузках, причем часто — сутками. Горючая среду, в том числе зерновые культуры, находятся в пожароопасном состоянии. Причины из нашей практики — тривиальные. Кто-то неосторожно покурил, бросил окурок — и началось тление. Или искра из выхлопной трубы вылетела...
Не раз мы сталкивались с ситуациями, когда один и тот же комбайн горел дважды. Вспоминаю случай, который попал на мое расследование. Произошло в комбайне локальное возгорание. Его тайком отремонтировали своими силами на механизированном дворе. Что-то заклеили изоляционной лентой, изношенные проводники заменили «по старинке» и выпустили технику на поле. Как результат — пожар.
Показательный случай произошел летом в одном из хозяйств. Там загорелся комбайн немецкого производства. Топливо попало из насоса высокого давления на разогретый коллектор. Приехали специалисты с завода-производителя, поскольку случай был явно не рядовой. А выяснилось, что причиной тому вовсе не технологический брак, которого и не было, а... некачественное обслуживание, которое шло не по регламенту.
На позапрошлой неделе в одном из хозяйств заклинило подшипник в пресс-подборщике. Как раз в это время шло тюкование соломы. В опасной зоне было много сухих остатков, они тут же разогрелись до опасной температуры и начали гореть. Также поджечь солому может даже камень, который случайно попал в пресс-подборщик. Твердые частички его отлетают на очень высокой скорости и вырубают фрикционные искры.
— К тому же в новой технике топливные баки сделаны из полимеров, — продолжает Валерий Юнчиц. — Что стало причиной такого решения — стремление удешевить конструкцию или облегчить вес, — сказать невозможно. В плане пожарной безопасности металлический корпус более прочный. Потому что в случае разгерметизации топливного бака, где плещется, скажем, 200 литров топлива, комбайн рискует вообще сгореть дотла.
«Рекордный объем уничтоженного сена на моей памяти — 50 тонн»
В сводки пожаров во время уборочной попадает не только техника, но и уже собранный урожай. Нередки случаи, когда огонь уничтожает с трудом собранное зерно тоннами. И в пепел превращается труд многих людей.
— Зерно и сено склонно к микробиологическому самовозгоранию при неправильных условиях хранения, — говорит Валерий Юнчиц. — При повышенной влажности складываются идеальные условия для развития термофильных бактерий. Пока они живут, то выделяют огромное количество тепла и могут разогреть то же сено до 80-90 градусов. А причина, как правило, заключается в том, что в хранилище отвезли непросушенную продукцию. Самый рекордный уничтоженный объем из моей практики — что-то около 50 тонн сена. И за сезон ежегодно происходит несколько пожаров с подобным ущербом.
Например, в прошлом году в Гомельской области запылало хранилище, где находилось несколько десятков тонн сена. Экспертным путем рассматривались две версии — занесенный источник огня и самовозгорание. Полностью исключить возможность того, что там никого не было, нельзя — перед каждым сенохранилищем у нас камеры пока не висят. Но время закладки сена, влажность внутри, которые отмечались в журнале, свидетельствовали в пользу того, что, скорее всего, мог развиться процесс самовозгорания. Очаг пожара находился где-то внутри сена. Это также один из признаков самовозгорания.
Чаще сенохранилища горят не только из-за нарушения технологического процесса, но и из-за внешнего источника огня. Вместе с тем ответить на вопрос, что же именно там было — умышленный поджог, брошенный небрежно окурок — эксперт не может, поскольку это работа следственных органов.
— Как пример можно взять ситуацию в одном из сельскохозяйственных предприятий Брестской области, — вспоминает Валерий Юнчиц. — В закрытом сенохранилище размером 50 на 20 метров хранилось сено на зиму. И вот оно загорелось. Несколько десятков тонн сена, находившиеся внутри, огонь уничтожил. Здание электрифицировано не было. Органы следствия нашли вблизи очаговой зоны стеклянные бутылки. Была назначена экспертиза, передо мной была поставлена задача выяснить очаг и причину возгорания.
Я рассматривал три наиболее правдоподобные версии. Это микробиологическое возгорание, занесенный источник огня и, поскольку неподалеку были найдены стеклянные бутылки, фокусирование солнечных лучей. Я пришел к выводу, что микробиологическое возгорание исключается, поскольку после закладки прошло довольно значительное время, когда этот процесс давно бы развился. Версия фокусировки солнечных лучей была также отброшена. Экспериментально доказано, что это возможно только в наполненных водой сосудах. Пустая тара, разбитые стекла не могут сфокусировать луч так, чтобы в одной точке была сосредоточена энергия, которая могла бы привести к возгоранию сена. Методом исключения причиной пожара остался только внесенный источник возгорания.
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На этой неделе во время уборки кукурузы в Брестской области сгорели два зерноуборочных комбайна.
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