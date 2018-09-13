Почему горят комбайны?

"Звязда" . Первый случай произошел 11 сентября в Столинском районе около деревни Малые Орлы. Когда комбайн двигался, из моторного отсека послышался треск, а потом повалил дым. Механизатор заглушил двигатель и попытался потушить пожар самостоятельно, но одолеть огонь не смог. В результате комбайн 2010 года производства уничтожен полностью. А 12 сентября в Березовском районе в поле также загорелся кормоуборочный комбайн. Его также отстоять в пламени не удалось, пишет газета





Разбором таких происшествий занимаются судебные эксперты-пожаротехники. Рассказать об этом корреспонденту «Звязды» согласился главный эксперт отдела исследования механизма горения управления пожарно-технических экспертиз, исследования нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Валерий Юнчиц.





— Уборочная кампания добавляет нам много работы. Большинство случаев, когда требуется наше заключение, связано с возгораниями сельскохозяйственной техники на полях. Это комбайны, тракторы, пресс-подборщики... Хватает пожаров и на складских, сушильных установках. Но в печальных лидерах все-таки техника. Коллеги, в том числе из областных управлений, сообщают, что уборочная техника горит чуть ли не каждую неделю.





Мы сталкивались с тем, что техника выходила с завода с некоторыми конструкционными недостатками. Это касается, например, внутренней проводки, электрооборудования. Не всегда оно выполнено в предохраненном виде, кое-где электросеть проложена не совсем конструктивно. Вот так и получается, что в процессе эксплуатации происходит ее механическое повреждение. Короткое замыкание — вот и пожар. Также мы сталкивались с тем, что на разогретые до высоких температур конструкционные элементы техники попадают эксплуатационные горючие жидкости, а также остатки отходов пшеницы или ржи после прохода комбайна. Этого тоже быть не должно. Периодически мы вместе с коллегами из Министерства по чрезвычайным ситуациям выезжаем на заводы-изготовители, чтобы обнаружить конструкционные недостатки, которые и привели к возгоранию техники. Проводились даже совместные научно-исследовательские работы.





Жаркая погода осложняет ситуацию. Техника работает на предельных нагрузках, причем часто — сутками. Горючая среду, в том числе зерновые культуры, находятся в пожароопасном состоянии. Причины из нашей практики — тривиальные. Кто-то неосторожно покурил, бросил окурок — и началось тление. Или искра из выхлопной трубы вылетела...









Не раз мы сталкивались с ситуациями, когда один и тот же комбайн горел дважды. Вспоминаю случай, который попал на мое расследование. Произошло в комбайне локальное возгорание. Его тайком отремонтировали своими силами на механизированном дворе. Что-то заклеили изоляционной лентой, изношенные проводники заменили «по старинке» и выпустили технику на поле. Как результат — пожар.





Показательный случай произошел летом в одном из хозяйств. Там загорелся комбайн немецкого производства. Топливо попало из насоса высокого давления на разогретый коллектор. Приехали специалисты с завода-производителя, поскольку случай был явно не рядовой. А выяснилось, что причиной тому вовсе не технологический брак, которого и не было, а... некачественное обслуживание, которое шло не по регламенту.





На позапрошлой неделе в одном из хозяйств заклинило подшипник в пресс-подборщике. Как раз в это время шло тюкование соломы. В опасной зоне было много сухих остатков, они тут же разогрелись до опасной температуры и начали гореть. Также поджечь солому может даже камень, который случайно попал в пресс-подборщик. Твердые частички его отлетают на очень высокой скорости и вырубают фрикционные искры.





— К тому же в новой технике топливные баки сделаны из полимеров, — продолжает Валерий Юнчиц. — Что стало причиной такого решения — стремление удешевить конструкцию или облегчить вес, — сказать невозможно. В плане пожарной безопасности металлический корпус более прочный. Потому что в случае разгерметизации топливного бака, где плещется, скажем, 200 литров топлива, комбайн рискует вообще сгореть дотла.





«Рекордный объем уничтоженного сена на моей памяти — 50 тонн»





В сводки пожаров во время уборочной попадает не только техника, но и уже собранный урожай. Нередки случаи, когда огонь уничтожает с трудом собранное зерно тоннами. И в пепел превращается труд многих людей.





— Зерно и сено склонно к микробиологическому самовозгоранию при неправильных условиях хранения, — говорит Валерий Юнчиц. — При повышенной влажности складываются идеальные условия для развития термофильных бактерий. Пока они живут, то выделяют огромное количество тепла и могут разогреть то же сено до 80-90 градусов. А причина, как правило, заключается в том, что в хранилище отвезли непросушенную продукцию. Самый рекордный уничтоженный объем из моей практики — что-то около 50 тонн сена. И за сезон ежегодно происходит несколько пожаров с подобным ущербом.





Например, в прошлом году в Гомельской области запылало хранилище, где находилось несколько десятков тонн сена. Экспертным путем рассматривались две версии — занесенный источник огня и самовозгорание. Полностью исключить возможность того, что там никого не было, нельзя — перед каждым сенохранилищем у нас камеры пока не висят. Но время закладки сена, влажность внутри, которые отмечались в журнале, свидетельствовали в пользу того, что, скорее всего, мог развиться процесс самовозгорания. Очаг пожара находился где-то внутри сена. Это также один из признаков самовозгорания.





Чаще сенохранилища горят не только из-за нарушения технологического процесса, но и из-за внешнего источника огня. Вместе с тем ответить на вопрос, что же именно там было — умышленный поджог, брошенный небрежно окурок — эксперт не может, поскольку это работа следственных органов.





— Как пример можно взять ситуацию в одном из сельскохозяйственных предприятий Брестской области, — вспоминает Валерий Юнчиц. — В закрытом сенохранилище размером 50 на 20 метров хранилось сено на зиму. И вот оно загорелось. Несколько десятков тонн сена, находившиеся внутри, огонь уничтожил. Здание электрифицировано не было. Органы следствия нашли вблизи очаговой зоны стеклянные бутылки. Была назначена экспертиза, передо мной была поставлена ​​задача выяснить очаг и причину возгорания.





Я рассматривал три наиболее правдоподобные версии. Это микробиологическое возгорание, занесенный источник огня и, поскольку неподалеку были найдены стеклянные бутылки, фокусирование солнечных лучей. Я пришел к выводу, что микробиологическое возгорание исключается, поскольку после закладки прошло довольно значительное время, когда этот процесс давно бы развился. Версия фокусировки солнечных лучей была также отброшена. Экспериментально доказано, что это возможно только в наполненных водой сосудах. Пустая тара, разбитые стекла не могут сфокусировать луч так, чтобы в одной точке была сосредоточена энергия, которая могла бы привести к возгоранию сена. Методом исключения причиной пожара остался только внесенный источник возгорания.



