"Мозырского живодера" задержали в подмосковном Реутове

Задержанные — гражданин Беларуси и жительница российского Реутова. Молодой человек скрывался у нее дома, сообщает телеканал. Напомним, 3 сентября белорусским СК в отношении жителя Мозыря Гомельской области, подозреваемого в жестоком обращении с животными, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339/1 Уголовного кодекса. У следствия были сведения, указывающие на причастность к совершению данного преступления неработающего жителя Мозыря, 1990 года рождения. На основании собранных по делу доказательств следствием вынесено постановление о привлечении указанного лица в качестве обвиняемого. Мужчина был объявлен в розыск.





В тот же день, как выяснилось, московский отдел полиции «Лефортово» тоже возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными против гражданина Беларуси, издевавшегося над котятами.





Как сообщал телеканал «Мозырь», российские волонтеры собрали материалы и передали белорусским защитникам животных, чтобы те поделились информацией с правоохранительными органами. Среди них — многочисленные видео, на которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют.





Жители Мозыря давали объявления о том, что отдадут котят в добрые руки. Мужчина забирал котят, а затем издевался над ними. «Сам садист в переписке с российскими живодерами признается, что число жертв перевалило за десяток. Мужчина даже хвастается, что ему так спокойно отдают по объявлениям „в добрые руки“ котят», — передавал телеканал «Мозырь».





Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против живодера. Cотрудниками милиции был установлен ранее судимый 27-летний житель райцентра.





По статье 339/1 Уголовного кодекса ему грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до года, или арестом.