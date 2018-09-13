|
Назначены новые руководители на места задержанных по «делу врачей»
Коллективам организаций здравоохранения представлены новые руководители.
Коллективам организаций здравоохранения представлены новые руководители, сообщает
Так, согласно информации ведомства, Михаил Герасименко назначен директором РНПЦ травматологии и ортопедии, Дмитрий Ниткин - ректором БелМАПО, Сергей Марченко - директором Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, Наталия Карлович - главным врачом Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, Сергей Васильев - главным врачом 1-й ГКБ Минска.
Кроме того, Олег Руммо назначен директором Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, Екатерина Ковалевич - начальником Минского городского клинического патологоанатомического бюро, Андрей Андрюшкин - главным врачом Витебской ОКБ, Виктория Ермоченко - начальником Могилевского патологоанатомического бюро, Елена Кроткова - начальником ГУЗО Гродненского облисполкома, Андрей Коршиков – главным врачом УЗ "12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника".
Как сообщалось, КГБ вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.
За взятки, в частности, были задержаны замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, директор "Белмедтехника" Александр Шарак, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий. По словам Лукашенко, по "делу врачей" задержано почти 100 человек, возбуждено 95 уголовных дел.
В середине августа Лукашенко подверг критике бывшего вице-премьера Василия Жарко, до этого возглавлявшего Минздрав, за коррупцию в сфере здравоохранения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллективам организаций здравоохранения представлены новые руководители.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)