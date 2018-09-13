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Белорусы сравняли счет в матче против России в Кубке Дэвиса
После первого дня матча первого круга плей-офф I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между Россией и Беларусью установился ничейный счет — 1:1.
Российские игроки обладают куда более высоким рейтингом, но в каждом матче белорусы смогли навязать им борьбу.
В первой игре Карен Хачанов (№ 25) смог сломить сопротивление Егора Герасимова (№ 263) — 7:6, 6:3.
Вторая же завершилась победой лидера белорусской команды Ильи Ивашко (№ 99) над Даниилом Медведевым (№ 35) — 7:6, 6:4.
15 сентября сперва состоится парная встреча Евгений Донской / Андрей Рублев — Максим Мирный / Андрей Василевский, а затем пройдут одиночные поединки: Карен Хачанов — Илья Ивашко, Даниил Медведев — Егор Герасимов.
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После первого дня матча первого круга плей-офф I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между Россией и Беларусью установился ничейный счет - 1:1.
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