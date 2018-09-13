ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный профсоюзный велопробег «Гродно-Друскининкай» будет посвящен II Европейским играм и 890-летию областного центра

14.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Международный профсоюзный велопробег «Гродно-Друскининкай» будет посвящен II Европейским играм и 890-летию областного центра

Об этом сообщила  пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов.
 
Утром 15 сентября, во время старта велогонки между городами-побратимами, участники развернут 25-метровый флаг II Европейских игр. 
 
Председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков отметил, что профсоюзы  не случайно решили поддержать этот важный мультиспортивный форум. Среди тех, кто примет в нем участие,  будут и выходцы профсоюзных спортивных детско-юношеских школ. 
 
В литовский Друскининкай отправятся также представители дирекции Европейских игр и Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.  Среди стартовавших будут  профсоюзные лидеры и активисты из столицы, Минской и Могилевской областей, Сморгони, Волковыска и Лиды. За три часа велосипедисты  преодолеют  трассу в 42 километра.
 
Победители  определятся по результатам электронной системы хронометража.  Лучших гонщиков назовут в пяти возрастных группах среди мужчин и женщин.  Самому старшему участнику с белорусской стороны 61 год, он представит ГУКПП «Гродноводоканал». 
 
На финише в Друскининкае велосипедистов встретят концертом, в котором выступят также белорусские артисты. Каждому будут вручены памятные медали, а победителям – дипломы и призы от организаторов.

 

 

 

 

 

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщила  пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов.   Утром 15 сентября, во время старта велогонки между городами-побратимами,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика