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Международный профсоюзный велопробег «Гродно-Друскининкай» будет посвящен II Европейским играм и 890-летию областного центра
14.09.2018 — Разное | Вороновская газета
Об этом сообщила пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов.
Утром 15 сентября, во время старта велогонки между городами-побратимами, участники развернут 25-метровый флаг II Европейских игр.
Председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков отметил, что профсоюзы не случайно решили поддержать этот важный мультиспортивный форум. Среди тех, кто примет в нем участие, будут и выходцы профсоюзных спортивных детско-юношеских школ.
В литовский Друскининкай отправятся также представители дирекции Европейских игр и Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Среди стартовавших будут профсоюзные лидеры и активисты из столицы, Минской и Могилевской областей, Сморгони, Волковыска и Лиды. За три часа велосипедисты преодолеют трассу в 42 километра.
Победители определятся по результатам электронной системы хронометража. Лучших гонщиков назовут в пяти возрастных группах среди мужчин и женщин. Самому старшему участнику с белорусской стороны 61 год, он представит ГУКПП «Гродноводоканал».
На финише в Друскининкае велосипедистов встретят концертом, в котором выступят также белорусские артисты. Каждому будут вручены памятные медали, а победителям – дипломы и призы от организаторов.
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Международный профсоюзный велопробег «Гродно-Друскининкай» будет посвящен II Европейским играм и 890-летию областного центра
Об этом сообщила пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов. Утром 15 сентября, во время старта велогонки между городами-побратимами,...
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