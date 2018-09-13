В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно

В нем приняли участие председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров.





Торжественное мероприятие открыл хореографический медиа-пролог, в основе которого гродненские легенды о “янтарном пути”, Крононе, городе королей, святом Губерте, Коложской церкви, Давыде Городенском.





С юбилеем города поздравил собравшихся председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.





Он вручил Почетные грамоты облисполкома работникам, которые достигли высоких показателей в труде, активно участвуют в общественной жизни города.





– Праздник, который сегодня отмечаем, объединяет нас всех. Это праздник для тех, кто считает Гродно своей родиной, и тех, кто каждый день делает его комфортным и удобным, – сказал в своем выступлении председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. – Гродненская земля своими красотами радует тех, кто сюда приезжает. Сегодня мы вспоминаем богатую историю Гродно, отдаем дань и уважение тем, кто вложил в этот город свой труд, талант и мастерство. – сказал в своем выступлении





Председатель горисполкома поздравил с присвоением высокого звания “Почетный гражданин Гродно” генерального директора ОАО “Гродножилстрой” Олега Ушкевича. Такого звания удостоена и олимпийская чемпионка Ирина Шилова. Она находится на учебно-тренировочных сборах, поэтому награду приняла ее дочь Инга. На собрании чествовали горожан, имена которых пополнили Книгу Славы Гродно. Это генерал-майор в отставке Федор Гудей, декан Гродненского государственного медицинского университета Геннадий Мармыш, первый заместитель генерального директора ОАО “Гродно Азот” Тамара Последняя, призер Параолимпийских игр 2016 года Александр Трипуть.









Мечислав Гой и Борис Федоров вручили за добросовестный и плодотворный труд Почетные грамоты и Благодарственные письма передовикам производства.

По решению представительства Детского фонда ЮНИСЕФ при ООН Гродно присвоено звание “ Город, дружественный детям”. Награду вручил представитель фонда в Республике Беларусь Рашед Мустафа Сарвар.













Председатель горисполкома вручил копию часов Фарного костела учащемуся гимназии №10 Никите Глебику с пожеланиями к молодежи беречь и сохранять для будущих поколений свою малую родину.













Состоялся большой праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады.