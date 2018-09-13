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В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно

14.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В нем приняли участие председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, председатель  Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров.
 
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
 
Торжественное мероприятие открыл хореографический  медиа-пролог, в основе которого гродненские легенды о “янтарном пути”, Крононе, городе королей, святом Губерте, Коложской церкви, Давыде Городенском.
 
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
 
С  юбилеем города   поздравил собравшихся  председатель областного Совета депутатов Игорь Жук. 
 
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
 
Он вручил Почетные грамоты облисполкома  работникам,  которые достигли высоких показателей в труде, активно участвуют в общественной жизни города.
 
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
 
– Праздник, который сегодня отмечаем, объединяет нас всех. Это праздник для тех, кто считает Гродно своей родиной, и тех, кто   каждый день  делает его комфортным и удобным, – сказал в своем выступлении председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. – Гродненская земля своими красотами радует тех, кто сюда приезжает. Сегодня мы вспоминаем богатую историю Гродно, отдаем дань и уважение тем, кто вложил в этот город свой труд, талант и мастерство.
 
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
 
Председатель горисполкома  поздравил  с присвоением  высокого звания “Почетный гражданин Гродно” генерального директора  ОАО “Гродножилстрой” Олега Ушкевича. Такого звания удостоена и олимпийская чемпионка Ирина Шилова. Она находится на учебно-тренировочных сборах, поэтому награду приняла ее дочь Инга. На собрании чествовали горожан, имена которых  пополнили  Книгу Славы Гродно. Это генерал-майор в отставке Федор Гудей,  декан Гродненского государственного медицинского университета Геннадий Мармыш, первый заместитель генерального директора ОАО “Гродно Азот” Тамара Последняя, призер Параолимпийских игр 2016 года Александр Трипуть.
 
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
 
Мечислав Гой и Борис Федоров вручили за добросовестный и плодотворный труд  Почетные грамоты и Благодарственные  письма передовикам производства. 
 
По решению представительства Детского фонда ЮНИСЕФ при ООН Гродно присвоено звание “ Город, дружественный  детям”. Награду вручил представитель фонда в Республике Беларусь Рашед Мустафа Сарвар.
 
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
 
Председатель горисполкома вручил копию часов Фарного костела учащемуся гимназии №10 Никите Глебику с пожеланиями к молодежи  беречь и сохранять для будущих поколений свою малую родину. 
 
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 890-летию Гродно
 
Состоялся большой праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады.
 
Фото Артема ТУРЛАЯ
Николай ШЛЫК
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В нем приняли участие председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, председатель Гродненского...
 
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