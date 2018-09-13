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Елена Кроткова назначена начальником управления здравоохранения Гродненского облисполкома

14.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Елена Кроткова назначена начальником управления здравоохранения Гродненского облисполкома

Новых руководителей республиканских медцентров представили коллективам организаций здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава.
 
 
Так, директором РНПЦ травматологии и ортопедии стал Михаил Герасименко. По словам нового руководителя, Минздравом поставлены четкие и конкретные задачи по дальнейшей работе центра. Среди них профилактика травматизма, работа с регионами, наращивание экспорта услуг, работа по импортозамещению.
 
Ректором Белорусской медицинской академии последипломного образования назначен Дмитрий Ниткин, директором Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении — Сергей Марченко, главным врачом Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения — Наталия Карлович, директором Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии — Олег Руммо.
 
Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома возглавила Елена Кроткова, УЗ «1-я ГКБ Минска» — Сергей Васильев, УЗ «12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника» — Андрей Коршиков, Витебскую областную клиническую больницу — Андрей Андрюшкин, Минское городское клиническое патологоанатомическое бюро — Екатерина Ковалевич, Могилевское патологоанатомическое бюро — Виктория Ермоченко.
 
Теги: Минск
 
 
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Новых руководителей республиканских медцентров представили коллективам организаций здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава.     Так, директором РНПЦ...
 
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