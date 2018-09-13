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Опасность АЧС сохраняется

14.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Опасность АЧС сохраняется
В летне-осенний период повышается опасность возникновения африканской чумы свиней в личных подсобных хозяйствах граждан. Это связано с массовым выходом населения в лес. Вирус может заноситься на обуви и одежде людей, которые, приходя из леса, в этом же гардеробе отправляются к домашним животным. Поговорим о том, как сохранить здоровье животных, предотвратив тем самым экономические убытки, и какие ветеринарно-санитарные правила должен выполнять каждый владелец личного подсобного хозяйства.

 

Во-первых, территория личных подсобных хозяйств должна быть огорожена забором, чтобы исключить возможный контакт домашних животных с дикими и бродячими особями. Содержать свиней необходимо только в закрытых помещениях, выгульное содержание запрещается. Во-вторых, обязательно оборудуйте при входе в свинарники дезбарьеры (дезподушки), для дезинфекции помещений используйте хлорсодержащие препараты (хлорную известь, хлорамин). Предусмотрите отдельное место для мойки и дезинфекции рук, оснащенное средствами личной гигиены.
После посещения леса в обязательном порядке смените одежду и обувь, прежде чем заходить в сарай. Используйте отдельную спецодежду и инвентарь по уходу за свиньями и проводите их дезинфекцию после проведенных работ. Обработку свиней и помещений против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох) проводите один раз в 10 дней. Постоянно ведите борьбу с грызунами.
Для кормления свиней используйте комбикорм только заводского производства. Категорически запрещается кормить поголовье пищевыми отходами, отходами убоя домашних и диких животных и комбикормом сомнительного качества, приобретенным у частных лиц в упаковке без этикеток и соответствующей маркировки. Кормить свиней кормами собственного приготовления можно только после проведения обязательной термической обработки.
Не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы.
Не покупайте живых свиней и мясную продукцию в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой.
Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не проводите захоронение их на своем огороде или другом земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо вынужденно убитых свиней без осмотра ветеринарного специалиста. Помните, что это может привести к дальнейшему распространению болезни.
За действия, повлекшие за собой возникновение очагов африканской чумы свиней и ее распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Кроме того, всякая перевозка свиней и продукции свиноводства без ветеринарных документов будет расценена как попытка распространить инфекцию, в таких случаях продукция подлежит изъятию с последующей ее утилизацией.

 

Станислав СЛАВЕЦКИЙ,
главный государственный ветеринарный инспектор по Свислочскому району.

 
 
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В летне-осенний период повышается опасность возникновения африканской чумы свиней в личных подсобных хозяйствах граждан. Это связано с массовым выходом...
 
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