В страшной аварии в Минске погибли два человека

Утром 14 сентября в Минске произошло ДТП, в котором погибли два человека.



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Фото: МЧС Минска

Авария произошла около 7 утра на улице Седых. По пока неустановленным причинам автомобиль Mazda6 врезался в дерево.

«На месте аварии были обнаружены два тела без признаков жизни», — сообщила TUT.BY официальный представитель МЧС Ольга Мельченко.



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Фото: МЧС Минска

Спасатели доставали из машины тела погибших.

Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 27-летний водитель ехал на Mazda6 по улице Седых со стороны Логойского тракта в направлении улицы Карбышева, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате происшествия он и его 22-летний пассажир от полученных травм погибли.



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Фото: ГАИ Минска

В Следственном комитете сообщили , что ранее оба мужчины привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК Республики Беларусь.

Следователи назначили автотехнические исследования, в ходе которых экспертам предстоит установить скорость движения автомобиля и его техническое состояние в момент происшествия. В ходе назначенных судебно-медицинских экспертиз также будет установлено, находились ли лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.