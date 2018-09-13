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Новенькую детскую площадку установили прямо под окнами дома. Жильцы против. Почему?

14.09.2018 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В год 1000- летия в городе Бресте откроется гостиница крупной международной сети Hilton. Отель Hampton by Hilton расположен на Варшавском шоссе в микрорайоне ЮЗМР-3. На сайте застройщика ООО «Демарш» можно увидеть, как будет выглядеть данный участок (пересечение улиц Махновича и Варшавское шоссе) в будущем – красивые, высокие дома, выдержанные в одном стиле с гостиницей. Один из домов по ул. Махновича, 21 уже практически готов. На том же сайте имеется информация: предполагаемое завершение строительства – октябрь 2018 года. А теперь суть проблемы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58863.php

Новенькую детскую площадку установили прямо под окнами дома. Жильцы против. Почему?

В рамках проекта «Строительство и обслуживание 15-этажного жилого дома со встроенными жилыми помещениями (по г/п 36) в ЮЗМР-3», г. Брест, ул. Махновича, 21» было выполнено благоустройство придомовой территории, построена детская площадка. Слов нет – площадка красивая, современная, включающая в себя весь комплекс устройств для активного детского отдыха. Тут и песочница для самых маленьких, и всевозможные качели, турники, канаты, лазы. Только вот почему-то данная площадка оказалась под окнами жилого дома ул. Махновича, 19 на расстоянии 5 метров от стен дома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58863.php

Новенькую детскую площадку установили прямо под окнами дома. Жильцы против. Почему?

На возмущенные вопросы жильцов дома представителями застройщика был дан ответ: все выполнено согласно проекту, который всем службами согласован, утвержден, прошел государственную экспертизу и т.д.

Только вот что это за нормы?

ТКП 45-3.01-116 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки»:

п. 6.2.7. Минимальные расстояния от окон жилых домов следует принимать до площадок, м, для:

— занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) — не менее 10;

То есть в нашем случае эта норма явно нарушена.

Возможно, здесь заказчики, проектировщики и все, кто причастен к данному безобразию, могут сослаться на другой документ:

ТКП 45-1.04-206-2010 «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию»

п. 5.7.4 Расстояние от окон жилых домов до детских и физкультурных площадок, площадок для хозяйственных целей следует принимать в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-116.

При невозможности выполнения требований ТКП 45-3.01-116 в существующей застройке расстояние от окон жилых домов следует принимать, м, не менее:

5 — до площадок для игр детей;

И вот тут ключевой момент – ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ (!!!) выполнения требований ТКП-116! А в нашем случае в существующей жилой застройке между домами ул. Махновича, 19 и ул. Сальникова, 24-26 уже есть детская площадка, находящаяся на достаточном удалении от существующих домов, на которой имеются свободные места, и где вполне могли бы расположиться новые качели – песочницы – скамейки. Также здесь есть и сломанные устройства, которые можно было демонтировать и на их место установить новые.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58863.php

Новенькую детскую площадку установили прямо под окнами дома. Жильцы против. Почему?

Ведь тот же ТКП 45-1.04-206-2010 предполагает:

5.7.1. При проектировании следует предусматривать благоустройство придомовых территорий ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ДЛЯ ГРУППЫ ЗДАНИЙ.

Дети не делят качели-песочницы на свои и чужие, они просто играют – весело и шумно. Им все равно, 5 метров от дома до площадки, или 15. А вот жильцам дома ул. Махновича, 19 не до веселья – невозможно ни отдохнуть в тишине после работы, ни уложить спасть маленьких детей. Было проведено общее собрание с приглашением представителя застройщика, жильцы обращались по телефонам в различные городские службы, пытаясь повлиять на ситуацию – везде ответ один: все сделано согласно проекту.

Хочется спросить тех, кто все это проектировал - они сами согласились бы на такое соседство?

В настоящее время жильцами дома ул. Махновича, 19 подготовлено коллективное обращение на имя председателя Брестского городского исполнительного комитета Рогачука А.С. с просьбой вмешаться в ситуацию и обязать причастные службы и организации пересмотреть место установки детской площадки. Очень надеемся, что данное обращение попадет в руки компетентного и неравнодушного человека, который за строительными нормами сможет увидеть проблемы простых людей. 

инициативная группа жильцов

 
Теги: Брест
 
 
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В год 1000- летия в городе Бресте откроется гостиница крупной международной сети Hilton. Отель Hampton by Hilton расположен на Варшавском шоссе в микрорайоне ЮЗМР-3. На сайте...
 
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