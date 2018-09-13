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Два брестчанина предложили знакомому купить по дешевке Porsche Cayenne и завладели его деньгами

14.09.2018 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Очередная резонансная история с мошенничеством произошла в областном центре в мае этого года. Двое брестчан, один из которых - 37-летний индивидуальный предприниматель, а другой - 40-летний неработающий, ранее судимый за кражу, мошенничество и дачу взятки, решили подзаработать. И случай подвернулся подходящий: их общий знакомый захотел купить автомобиль Porsche Cayenne. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58862.php

Два брестчанина предложили знакомому купить по дешевке Porsche Cayenne и завладели его деньгами


Продолжение криминальной истории рассказал начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПИК МВД РБ Александр Лаврукович:

- Ушлые брестчане предложили своему знакомому 34-летнему жителю Заславля Минской области купить конфискованное авто по наименьшей стоимости. Для этого необходимо было дать взятку должностным лицам подведомственного предприятия. Оговаривалась крупная сумма, но приятели сошлись на 500 долларах. В один из майских дней деньги была переданы брестчанам для благоприятного решения вопроса. Они их разделили и потратили. Житель Заславля обратился в милицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Брестчане находятся под подпиской о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - четыре года лишения свободы.

 
 
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Очередная резонансная история с мошенничеством произошла в областном центре в мае этого года. Двое брестчан, один из которых - 37-летний индивидуальный...
 
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