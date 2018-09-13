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Два брестчанина предложили знакомому купить по дешевке Porsche Cayenne и завладели его деньгами
14.09.2018 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Очередная резонансная история с мошенничеством произошла в областном центре в мае этого года. Двое брестчан, один из которых - 37-летний индивидуальный
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Очередная резонансная история с мошенничеством произошла в областном центре в мае этого года. Двое брестчан, один из которых - 37-летний индивидуальный...
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