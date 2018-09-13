Два брестчанина предложили знакомому купить по дешевке Porsche Cayenne и завладели его деньгами

Очередная резонансная история с мошенничеством произошла в областном центре в мае этого года. Двое брестчан, один из которых - 37-летний индивидуальный предприниматель , а другой - 40-летний неработающий, ранее судимый за кражу, мошенничество и дачу взятки, решили подзаработать. И случай подвернулся подходящий: их общий знакомый захотел купить автомобиль Porsche Cayenne.



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Продолжение криминальной истории рассказал начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПИК МВД РБ Александр Лаврукович:



- Ушлые брестчане предложили своему знакомому 34-летнему жителю Заславля Минской области купить конфискованное авто по наименьшей стоимости. Для этого необходимо было дать взятку должностным лицам подведомственного предприятия. Оговаривалась крупная сумма, но приятели сошлись на 500 долларах. В один из майских дней деньги была переданы брестчанам для благоприятного решения вопроса. Они их разделили и потратили. Житель Заславля обратился в милицию.



Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Брестчане находятся под подпиской о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - четыре года лишения свободы.