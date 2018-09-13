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Новости экономики за 14.09.2018

14.09.2018 20:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сколько месяцев растет количество рублевых вкладов? Когда все школьные обеды в Минске будут стоить одинаково и что ждать от цен на коммуналку? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство обещает, что резкого подорожания жилищно-коммунальных услуг не будет

Новости экономики за 14.09.2018

СМЕНА ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Новости Беларуси. Все больше белорусов при выборе валюты сбережений отдают предпочтение рублю. Рублевые депозиты растут 13 месяцев и составляют уже почти 4 миллиарда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вклады в иностранной валюте, напротив, уменьшаются: в августе – минус 60 миллионов. Согласно последнему опросу Нацбанка, уже более трети вкладчиков предпочитают хранить сбережения в национальной валюте. По сравнению с маем показатель прибавил почти 8 %.

Тепловую модернизацию жилых домов предполагается проводить за счёт граждан при частичной государственной поддержке

В Минске вырос спрос на вторичное жилье: цены достигли максимума с начала года

Новости экономики за 14.09.2018

ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ

В Минске завершается работа по организации единого комбината школьного питания. В каждом районе будет создан производственный участок, и все они будут объединены в одно предприятие. Это позволит обеспечить закупку продуктов по единым, более низким ценам с учетом закупаемых объемов, сократить транспортные расходы и избежать необоснованного посредничества. Важно то, что благодаря работе комбината цены на школьные обеды по всей столице будут одинаковы. Предполагается, что создание новой структуры будет завершено к 1 ноября.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сколько месяцев растет количество рублевых вкладов? Когда все школьные обеды в Минске будут стоить одинаково и что ждать от цен на коммуналку?...
 
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