Правительство обещает, что резкого подорожания жилищно-коммунальных услуг не будет

Новости Беларуси. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин подтвердил, что на этот счет есть четкая позиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любое повышение тарифов должно быть связано с ростом благополучия людей. Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем до 80 % себестоимости. 13 сентября правительство и Нацбанк приняли антиинфляционную программу, которой предусмотрен выход на стопроцентную оплату ЖКУ к 2020 году.