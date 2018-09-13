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Правительство обещает, что резкого подорожания жилищно-коммунальных услуг не будет
Новости Беларуси. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин подтвердил, что на этот счет есть четкая позиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Любое повышение тарифов должно быть связано с ростом благополучия людей. Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем до 80 % себестоимости. 13 сентября правительство и Нацбанк приняли антиинфляционную программу, которой предусмотрен выход на стопроцентную оплату ЖКУ к 2020 году.
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Новости Беларуси. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин подтвердил, что на этот счет есть четкая позиция, сообщили в программе Новости «24...
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