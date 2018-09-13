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Тепловую модернизацию жилых домов предполагается проводить за счёт граждан при частичной государственной поддержке
Новости Беларуси. На общественное обсуждение вынесен проект указа Президента, направленного на повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ устанавливает, что в суммарных затратах доля собственников будет составлять не менее половины, при этом к участию граждане будут привлекаться на принципе добровольности. Размер платежей будет фиксированным, растянутым на 10 лет. Для малоимущих категорий предлагается механизм субсидирования.
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Тепловую модернизацию жилых домов предполагается проводить за счёт граждан при частичной государственной поддержке
Новости Беларуси. На общественное обсуждение вынесен проект указа Президента, направленного на повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов,...
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